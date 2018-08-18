«Лечу в никуда»: Семья российского пилота Ярошенко отправилась к нему в США

Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме, сегодня отправляются в США для встречи с ним.

В понедельник, 20 августа, супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко надеются спустя семь лет разлуки вновь встретиться. Свидание произойдет в тюрьме города Данбери штата Коннектикут, где пилот отбывает 20-летний срок по сфабрикованному против него делу о наркотрафике.

Супруга Ярошенко Виктория сообщила, что вместе с дочерью вылетает к мужу уже сегодня, в субботу. Визы получены. Сама она до сих пор переживает.

«Лечу в никуда, непонятно, что там будет», - объяснила она свое волнение.

Российского пилота Константина Ярошенко в сентябре 2011 года приговорили к 20 годам лишения свободы в США. Его обвинили в намерении транспортировать крупную партию наркотиков. Сам Ярошенко свою вину категорически отрицал, а уголовное дело называл намеренно сфабрикованным.

Ранее сообщалось, что спустя семь лет ему дали разрешение на встречу с семьей, которая остается в России. Всего по два часа не больше четырех раз в неделю. Деньги на билеты жене и дочери пилота помогли собрать друзья. Жить им предстоит в Нью-Йорке - в сотне километров от тюрьмы, где содержится их муж и отец.

Как долго семья летчика намеревается пробыть в Штатах, пока не знает даже сама Виктория, которая уточняет, что все будет зависеть от обстановки и количества денег. Везти что-либо с собой для мужа она не будет - это запрещено правилами посещения. Все придется покупать уже на месте.

Но от поездки она отказываться не намерена, несмотря ни на какие трудности. И собирается в первую очередь поддержать своего супруга морально.

«Все на него навалилось, нужна поддержка моральная», - сказала она ТАСС.