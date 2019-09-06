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Лечится от агрессии или алкоголизма? В машине Зеленского обнаружили необычное лекарство
06 сентября 2019, 20:54 • 97 • Политика
В машине Владимира Зеленского журналисты обнаружили необычное лекарство для борьбы с агрессией и алкоголизмом.
В машине президента Украины Владимира Зеленского обнаружил препарат, снижающий алкогольную зависимость. Об этом пишет РИА ФАН.
Инцидент произошел, когда Зеленский выходил из машины. Журналисты издания "Апостроф" сфотографировали подставку в двери, где лежал препарат "Глицисед".
Лекарство предназначено для адаптации организма к стрессовым ситуациям и снятия психологического и асоциального напряжения. Он также снижает агрессию и алкогольную зависимость.
Ранее Владимир Зеленский признался в снятом для телеканала "1+1" фильме в том, что за первые 100 дней своего президентства он умудрился напиться.
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