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Лечат рак, пересаживают печень: Сирия проводит уникальные операции, несмотря на санкции Запада
08 августа 2019, 11:39 • 115 • В мире
Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске. Также удаляют злокачественные опухоли. Сложнейшие операции делают, несмотря на санкции Запада.
Нехватка оборудования, а также медикаментов, квалифицированных специалистов – вот с чем сейчас столкнулась Сирия. Причиной тому стали западные санкции. Однако несмотря на все это, в Сирии проводят сложнейшие операции.
Об этом рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
"Совместно страны Европы и Запада устроили блокаду против Сирии, - цитирует его РИА Новости. - У нас были проблемы с аппаратурой, не было лекарств".
Но тем не менее врачи удаляют злокачественные опухоли, проводят операции по пересадке печени и почек.
"Мне пересадили почку, - рассказала журналистам одна из пациенток. - Операцию мне сделали бесплатно".
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