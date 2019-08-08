Лечат рак, пересаживают печень: Сирия проводит уникальные операции, несмотря на санкции Запада

Нехватка оборудования, а также медикаментов, квалифицированных специалистов – вот с чем сейчас столкнулась Сирия. Причиной тому стали западные санкции. Однако несмотря на все это, в Сирии проводят сложнейшие операции.

Об этом рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.

"Совместно страны Европы и Запада устроили блокаду против Сирии, - цитирует его РИА Новости. - У нас были проблемы с аппаратурой, не было лекарств".

Но тем не менее врачи удаляют злокачественные опухоли, проводят операции по пересадке печени и почек.

"Мне пересадили почку, - рассказала журналистам одна из пациенток. - Операцию мне сделали бесплатно".