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Ле Пен привела три веских аргумента против ковид-паспортов: "Я категорически против"
21 января 2021, 21:30 • 98 • В мире
Лидер французской консервативной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен привела три веских аргумента против ковид-паспортов. Она поделилась беспокойством политикой президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства в этом отношении. "Я категорически против", - заявила Ле Пен.
Так называемые паспорта вакцинации во Франции планируется выдавать людям, которые получили прививку от COVID-19. Этот документ в теории должен давать право на перемещение без некоторых ограничений, на посещение общественных мест, которые на данный момент из-за локдауна не функционируют.
"Я категорически против - во-первых, потому, что меня беспокоят любые попытки посягнуть на личные свободы", - заявила Марин Ле Пен.
Она отметила, что видит в действиях Макрона и его правительства политику посягательства на такие свободы. Кроме того, предпринимается попытка принять решение о свободах французов без одобрения парламента.
Второй аргумент Ле Пен - невозможность властей обеспечить вакцинами всех желающих. На данный момент слишком рано в принципе обсуждать какие-либо ковид-паспорта, сообщает французский телеканал BFM TV.
Третий приведённый политиком аргумент - отсутствие уверенности, что используемая во Франции вакцина достаточно эффективна против новых штаммов повышенной заразности - "британского" и "южноафриканского". Доказательств, что препарат точно защитит людей, пока нет.
"Мы знаем, что вакцина значительно снижает такой риск, и это очень хорошо, а вот полностью ли она устраняет возможность заразиться, нам не известно", - добавила политик.
Напомним, перспективы введения ковид-паспортов замаячили перед французами ещё в конце декабря. Правительством был предложен законопроект, однако от инициативы впоследствии отказались. При этом Ле Пен саму идею неких сертификатов вакцинации назвала "возмутительной".
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