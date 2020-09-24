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Le Monde выдало инсайд про отношение Путина к Лукашенко

24 сентября 2020, 08:05  •  104 • Политика
Французское издание Le Monde выдало инсайд про отношение Владимира Путина к Александру Лукашенко. В статье утверждается, что якобы президент РФ прохладно высказывался о белорусском коллеге в разговоре с Эммануэлем Макроном: "Невысокое качество их отношений общеизвестно".
Французское издание Le Monde раскрыло предполагаемую суть разговора президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном о ситуации в Белоруссии.
СМИ ссылается на собственный источник в администрации главы государства. По его данным, президенты, в частности, обсудили своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.
Утверждается, что якобы Путин прохладно высказывался о нём, а в ходе переговоров в Сочи, которые состоялись 14 сентября, встречал его "без каких-либо излияний чувств".
Невысокое качество их отношений общеизвестно, - уверяет издание.
Между тем Лукашенко в свою очередь будто бы со "слащавой почтительностью" относился к "хозяину".
Согласно Le Monde, президент РФ, кроме того, поделился с Макроном, что порекомендовал главе Белоруссии пойти на диалог с другими экс-кандидатами.

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