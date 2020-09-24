Le Monde выдало инсайд про отношение Путина к Лукашенко

Французское издание Le Monde раскрыло предполагаемую суть разговора президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном о ситуации в Белоруссии.

СМИ ссылается на собственный источник в администрации главы государства. По его данным, президенты, в частности, обсудили своего белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Утверждается, что якобы Путин прохладно высказывался о нём, а в ходе переговоров в Сочи, которые состоялись 14 сентября, встречал его "без каких-либо излияний чувств".

Невысокое качество их отношений общеизвестно, - уверяет издание.

Между тем Лукашенко в свою очередь будто бы со "слащавой почтительностью" относился к "хозяину".

Согласно Le Monde, президент РФ, кроме того, поделился с Макроном, что порекомендовал главе Белоруссии пойти на диалог с другими экс-кандидатами.