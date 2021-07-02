Le Monde: Меркель покидает сцену на фоне раскола в ЕС

Главная проблема – а разнородности стран – членов Евросоюза

«Раньше всё было намного проще. В начале 1990-х годов, когда Гельмут Коль и Франсуа Миттеран продвигали свою идею Европы, лидерам двух стран было достаточно договориться между собой, а затем направить предложение главе Евросовета с просьбой «передать послание другим членам». И всё, дело сделано. А всё потому, что государств-членов Евросоюза было всего 12. С тех пор их число возросло более чем вдвое. Однако главная проблема заключается не в количестве стран-членов, а в их разнородности», – пишет французская ежедневная вечерняя газета Le Monde.

Это стало окончательно понятно после нескольких часов дискуссий на заседании Евросовета 24 и 25 июня, когда шли жаркие споры по Венгрии и России. На этом заседании провалилось предложение канцлера Германии Ангелы Меркель провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, отмечает издание. После этого заседания Меркель и сделала разочарованный вывод – у стран-членов ЕС нет ни достаточного доверия друг к другу, ни единства.

По мнению Le Monde, разочарование Ангелы Меркель вполне объяснимо – это был её последний саммит перед намеченными на 26 сентября парламентскими выборами в Германии. После выборов немецкий канцлер уходит с европейской политической сцены, на которой она находилась в течение 16 лет. Причём уходит после двух дипломатических провалов, связанных с Китаем и Россией.

«Что касается Китая, Ангела Меркель добилась подписания глобального инвестиционного соглашения Европы с Китаем. Договорённость была достигнута 30 декабря прошлого года по итогам прошедшего по видеосвязи саммита с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако этот документ столкнулся с резким противодействием Европарламента и сегодня выглядит мертворождённым из-за обострения отношений с Пекином. Эпизод с Россией, без сомнения, оказался ещё более болезненным, поскольку ударил в сердце Европы после холодной войны и по картине мира Ангелы Меркель», – считает автор статьи обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн (Sylvie Kauffmann).

Она напоминает, как происходили события в Европе, начиная с 16 июня, когда произошла встреча президентов России и США, подчеркнув, что у Байдена была одна цель – нейтрализовать Россию, чтобы направить все силы на решение более важного китайского вопроса.

Издание отмечает, что уже 18 июня Ангела Меркель встретилась в Берлине с Эммануэлем Макроном, на встрече с которым и родился план – предложить Евросоюзу перезапустить диалог с Россией, который был прекращён после 2014 года. А для этого необходимо пригласить президента России на саммит ЕС. Макрон, правда, настаивал не на встрече 27+1, а на встрече глав европейских ведомств с Владимиром Путиным, хотя он сам безуспешно пытался добиться диалога с Москвой с 2019 года.

После встречи с Макроном Ангела Меркель звонит Владимиру Путину, и уже 22 июня издание Die Zeit публикует его статью с призывом восстановить отношения между Европой и Россией, сообщает Сильви Кауфманн. Казалось бы, всё идёт по плану. Однако канцлер, по мнению журналиста, совершила ошибку – она забыла обсудить этот немецко-французский проект с представителями других стран Евросоюза, особенно с Польшей и странами Балтии, которые были вне себя от ярости, узнав о планах Меркель. И в первый же день заседания Польша, Литва, Латвия, Эстония и присоединившаяся к ним Швеция отвергли предложение Меркель и Макрона. Не помогли никакие объяснения о том, что если существует российско-американский диалог, должен быть и диалог Россия – ЕС, и в первую очередь – для сохранения европейского суверенитета. Всё бесполезно. Меркель припомнили заодно и её защиту «Северного потока – 2», и переговоры с Китаем.

«Произошедшее очень хорошо демонстрирует очень сильное влияние посткоммунистических стран на развитие Евросоюза. Будь то неприятие открытого общества Венгрией Виктора Орбана или отказ Прибалтики возобновить диалог с Путиным, историческое и географическое наследие этих стран в полной мере проявляет себя. Коль и Миттеран, наверное, полагали, что с помощью объединения Европы закрывают счета холодной войны. Меркель и Макрон только что убедились, что до этого ещё далеко», – констатирует Le Monde.