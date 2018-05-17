Le Monde: «Крымский мост – кость в горле Украины»

Что пишут зарубежные СМИ об открытии Крымского моста

После открытия президентом России Владимиром Путиным Крымского моста практически все зарубежные СМИ откликнулись на это событие.

Французская вечерняя газета Le Monde назвала Крымский мост «костью в горле Украины».

США выступили против открытия моста. За океаном считают это попыткой Москвы закрепить незаконную аннексию территории, которая является частью Украины, отмечает Le Monde. «Все санкции США, связанные с аннексией Крыма и направленные против отдельных лиц и субъектов, участвующих в строительстве моста, останутся в силе до тех пор, пока Россия не передаст контроль над полуостровом Украине», – цитирует издание заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Le Monde отмечает, что Европейский союз также осудил «новое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», заявив, что строительство моста было направлено на продолжение принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова. Лондон, со своей стороны, раскритиковал «новый пример опасного поведения России». «Мы продолжаем с нашими партнерами противодействовать аннексии, поддерживая санкции», – заявил государственный секретарь по иностранным делам Алан Дункан.

Однако Le Monde не отказала себе в удовольствии сообщить читателям, что 19-километровый Крымский мост – самый длинный в Европе – «вырос из воды» в рекордно короткие сроки «для удовлетворения как практических, так и геополитических потребностей». Газета рассказала, что украинское правительство с 2016 года запретило всю торговлю с полуостровом, в Крым не ходят поезда с территории Украины, а также не поставляется электроэнергия. «Другими словами, полуостров был до сегодняшнего дня островом. Его два миллиона жителей жили благодаря перевозкам товаров и людей воздушным и морским транспортом, а это зависит от погоды и дорого, значит, подпитывает инфляцию или даже дефицит», – сочувствует крымчанам Le Monde. Газета подробно описывает Крымский мост и рассказывает, что построить его собирались с эпохи Николая Второго, а во время Второй мировой войны «была построена первая деревянная конструкция, которая быстро разрушилась льдом». «В начале XXI века идея снова всплыла, и российско-украинское партнерство по строительству сооружения планировалось, но так и не было достигнуто», - пишет Le Monde.

А популярная французская ежедневная газета Le Figaro уверена, что Крымский мост позволит узаконить «аннексию» полуострова. При этом в статье полуостров называется «бывшим украинским»:

«Через четыре года после аннексии Москвой бывшего украинского полуострова Владимир Путин открыл первый дорожный мост, соединяющий его с российской территорией», – сообщает читателям Le Figaro. И цитирует президента России: «Это исторический день. Замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь ещё сильнее, а всех нас – ещё ближе друг к другу».

Le Figaro отмечает, что на Украине на это событие ответили угрозами: премьер-министр пригрозил тем, что Россия дорого заплатит за эту инициативу, которая нарушает международное право. А Пётр Порошенко успокоил всех украинцев, заявив, что «в любом случае российскому оккупанту понадобится этот мост, когда ему придётся срочно покинуть наш Крым».

Американская The Washington Post считает, что открытие моста стало знаковым событием в стремлении Путина показать миру и своему народу, что аннексия Крыма необратима. Мост американские журналисты называют «Putin’s bridge to Crimea» – «Путинский мост в Крым». Не смогли себя заставить вымолвить его название – Крымский мост. Зато торжественное открытие сооружения назвали «мероприятием для телевидения», а сам мост – «пропагандистской победой».

«Запад и большая часть остального мира не признают аннексию легитимной. Но для многих россиян «возвращение» Путиным популярного места отдыха остаётся его достижением. В 1954 году советский лидер Никита Хрущев передал контроль над российским Крымом Украине», – пишет WP, как бы забывая о том, что в 1954 году события происходили в рамках одного государства – СССР и никакой отдельной Украины и в помине не было, а была Украинская ССР.

Ссылаясь на сторонников российского президента, The Washington Post пишет, что строительство Крымского моста продемонстрировало бескомпромиссное стремление Путина и решимость поставить интересы России на первое место и противостоять гегемонии Запада.

Про сам Крымский мост WP читателям так и не рассказала толком – всё вокруг да около, зато упомянула о том, что президент России рулил грузовиком КамАЗ, а его возглавляет «сослуживец Путина по КГБ» Сергей Чемезов, который находится под санкциями США, как и Аркадий Ротенберг – генподядчик строительства Крымского моста.

Дальше всех в своих публикациях, посвящённых Крымскому мосту, пошёл американский веб-сайт еженедельного журнала Washington Examiner, посоветовав Украине… сбросить бомбы на мост в Крым. И приводит аргументы в пользу диверсии – дескать, мост является вопиющим оскорблением в адрес украинской нации и наглядным свидетельством физического и психологического присвоения Россией части территорий Украины.

«К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолёты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать», – советуют безумцы из Washington Examiner, «подзабыв», что у России есть не только Крымский мост, но и средства ПВО, не оставляющие шансов воображаемой украинской эскадрилье бомбардировщиков. Вообще, складывается впечатление, что Washington Examiner намеренно подначивают Украину, заманивая украинские самолёты в Крымский «воздушный котёл».

«Это высказывание террористического характера, оно запрещено, в том числе и резолюцией Совбеза ООН. России надо очень жёстко относиться к подобным призывам, и СК должен возбудить уголовное дело, для этого есть соответствующая статья. Мы ещё раз убеждаемся, что США придумывают правила и международное право только для других стран, чтобы сеять хаос, которым, как они считают, можно управлять и наносить моральный, политический, материальный ущерб, как мы это видим на протяжении последних 25 лет. Это недопустимо, подобные высказывания должны обсуждаться на Совете Безопасности ООН», – прокомментировал статью на сайте Washington Examiner член Совета Федерации Игорь Морозов.

А немецкая общенациональная ежедневная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung вместе с рассказом об открытии Крымского моста в статье «Всем штормам вопреки» ведёт речь о том, что в Крыму работают известные немецкие компании, несмотря на санкции, – супермаркеты «Метро» и служба курьерской доставки DHL. «Компания «Ди-эйч-эл» не занимает никакой позиции по территориальным спорам между странами, – цитирует газета официального представителя компании, штаб-квартира которой находится в Бонне. – Для упрощения оперативного процесса при определении маршрута или доставки в определенные места могут в своей работе использовать соответствующий географический код. Эти оперативные географические данные ни в коем случае не могут представлять собой политические заявления или какое-либо вмешательство». «Подобного рода действия вызывают критику со стороны Украины, однако она остается безрезультатной», – констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung. Санкции действуют, но правила Евросоюза позволяют работать в Крыму. Разбирательство с турбинами Siemens тоже ничего не дало, более того, пишет FAZ, «представители «Сименс» заявили о своем желании продолжать участвовать в России в других проектах».

Газета детально описывает своим читателям и Крымский мост, и состояние проекта интеграции полустрова в целом. «В первое время посетители Крыма, несмотря на построенный мост, будут сталкиваться с пробками по обе стороны Керченского пролива», – предупреждает Frankfurter Allgemeine Zeitung, рассказывая о том, что «и с российской стороны пролива, в Краснодарском крае, дороги еще не готовы для ожидаемого увеличения транспортного потока». В том, что он увеличится, никто не сомневается.