Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом до...
Главная / Война

Le Monde Diplomatique: Российская вакцина поможет миру победить коронавирус

18 января 2021, 13:45  •  153 • Война
Сегодняшнее отрицание российской вакцины имеет политические, а не научные основания
«Разработка «Спутника V» – результат целой исторической цепочки научных разработок в России: так, в 1919 году, благодаря усилиям Николая Гамалеи, в честь которого был назван научный центр, разработавший вакцину от коронавируса, Советская Россия стала первой страной в мире, искоренившей оспу. Однако такой прогресс замалчивается западными рассказчиками, которые много лет отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании «Спутника V»,
– пишет французское издание Le Monde Diplomatique, приложение к ежедневной газете Le Monde.
Издание рассказывает о том, что сегодня неизвестно западному читателю, – как советские учёные вместе с американскими спасли мир от полиомиелита. Их совместной работе не помешали натянутые отношения между странами, а политика в те времена ещё не вмешивалась в медицину.
Ровно 64 года назад, 18 января 1956 года, трое русских учёных-вирусологов Анатолий Смородинцев, Михаил Чумаков и Марина Ворошилова отправились в Соединённые Штаты. В те дни полиомиелит свирепствовал во всём мире, напоминает издание, и у обеих держав был общий враг.
Le Monde Diplomatique сообщает, что Чумаков и Смородинцев были в то время самыми выдающимися деятелями советской вирусологии, именно они разработали первую вакцину против гриппа. В США они встретились с американским учёным Альбертом Сабином, который занимался вакциной против полиомиелита – вакцина была основана на живом полиовирусе. В июне того же года Сабин приехал в Советский Союз, где не только работал вместе с Чумаковым и Смородинцевым, но и читал лекции по вирусологии.
«Чумаков и Ворошилова вскоре сделали себе прививки новой вакциной. Но им нужно было проверить вакцину на тех, кто больше всего пострадал, то есть на детях. Сегодня это разозлило бы любой комитет по этике, но они дали вакцину своим трём детям и нескольким племянникам. Сомнительный эксперимент, в конце концов, убедил высших советских чиновников, и учёные приступили к более масштабным испытаниям: в 1957 году 67 детей получили прививку вакцины, разработанной совместно Сабиным, Чумаковым и Ворошиловой. Позже число вакцинированных достигло 2010, а в 1958 году – 20 тысяч пациентов»,
– пишет автор статьи Федерико Куско (Federico Kukso).
А уже в следующем году – 1959-м – в Советском Союзе практически все дети и молодые люди до 20 лет получили прививку от полиомиелита.
Но, несмотря на это, международное научное сообщество не спешило принимать новую вакцину, даже в Вашингтоне выражали сомнение, хотя в её разработке принимал участие американский учёный.
«Общая реакция, которая обычно не выражалась публично, была такой: вы не можете доверять ничему, что делают эти люди»,
– вспоминал спустя годы Сабин.
Однако в конечном итоге жизнь подтвердила успех Сабина – Чумакова и мир был спасён от полиомиелита. Но ещё долго на Западе эту вакцину называли «коммунистической».
«В то время как сверхдержавы угрожали друг другу ядерным оружием, научное сотрудничество США и страны Советов привело к одному из величайших медицинских достижений 20-го века, спасшему бесчисленное множество жизней»,
– подчёркивает автор.
По его мнению, сегодня история повторяется. На Западе мало кому известны достижения российской и советской науки. Этот пробел и попытался восполнить Федерико Куско, рассказывая о самых выдающихся учёных и их изобретениях, начиная с 19 века. Он подчёркивает: к восьмидесятым годам прошлого века в Советском Союзе учёных и инженеров было больше, чем в любой другой стране мира.
Сегодняшний скептицизм по отношению к российской вакцине «Спутник V» издание объясняет невежеством Запада, который просто не в курсе того, что Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работает с 1980-х годов с аденовирусом, особым типом вируса, на котором и основана вакцина «Спутник V». Ранее этот центр разработал вакцины против вируса лихорадки Эбола и ближневосточного коронавирусного респираторного синдрома.
И ещё один важный момент отмечает издание – в то время как и США, и ЕС предлагают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия не гонится за деньгами.
«Россия вновь продемонстрировала свою способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию. В настоящее время вакцина «Спутник V» распространяется по всему миру, прививки делаются в России, Аргентине, Белоруссии. А вскоре они пойдут и в Сербии, Венгрии, Венесуэле, Боливии. Возможно, как это случилось с американо-советской вакциной против полиомиелита, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины. Не вспомнит потому, что опасения эти имели скорее политические, неужели научные основания»,
– констатирует Le Monde Diplomatique.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
02 января 2021, 01:45
Неладно что-то в датском королевстве из-за американцев
10 января 2021, 02:15
Румыния как эпицентр напряжённости в Черноморском регионе
04 января 2021, 15:10
Об эстонском ревизионизме и территориальных претензиях Эстонии к России
30 декабря 2020, 02:15
Международный уголовный суд – последние сводки с юридического фронта
27 декабря 2020, 12:50
США нацелились на достижение преимущества в Мировом океане на оставшуюся часть XXI века
07 января 2021, 01:50
Совет Безопасности ООН – итоги 2020 года
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секрет...
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стал...
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 04:00
"Это внутреннее дело России, но…": Немцы уже просчитали реакцию ЕС на задержание Навального
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
12 января 2021, 11:05
Запад попал в ловушку на Украине – NI
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
16 января 2021, 06:45
«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-Армагеддона
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.