Le Monde Diplomatique: Российская вакцина поможет миру победить коронавирус

Сегодняшнее отрицание российской вакцины имеет политические, а не научные основания

«Разработка «Спутника V» – результат целой исторической цепочки научных разработок в России: так, в 1919 году, благодаря усилиям Николая Гамалеи, в честь которого был назван научный центр, разработавший вакцину от коронавируса, Советская Россия стала первой страной в мире, искоренившей оспу. Однако такой прогресс замалчивается западными рассказчиками, которые много лет отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании «Спутника V»,

– пишет французское издание Le Monde Diplomatique, приложение к ежедневной газете Le Monde.

Издание рассказывает о том, что сегодня неизвестно западному читателю, – как советские учёные вместе с американскими спасли мир от полиомиелита. Их совместной работе не помешали натянутые отношения между странами, а политика в те времена ещё не вмешивалась в медицину.

Ровно 64 года назад, 18 января 1956 года, трое русских учёных-вирусологов Анатолий Смородинцев, Михаил Чумаков и Марина Ворошилова отправились в Соединённые Штаты. В те дни полиомиелит свирепствовал во всём мире, напоминает издание, и у обеих держав был общий враг.

Le Monde Diplomatique сообщает, что Чумаков и Смородинцев были в то время самыми выдающимися деятелями советской вирусологии, именно они разработали первую вакцину против гриппа. В США они встретились с американским учёным Альбертом Сабином, который занимался вакциной против полиомиелита – вакцина была основана на живом полиовирусе. В июне того же года Сабин приехал в Советский Союз, где не только работал вместе с Чумаковым и Смородинцевым, но и читал лекции по вирусологии.

«Чумаков и Ворошилова вскоре сделали себе прививки новой вакциной. Но им нужно было проверить вакцину на тех, кто больше всего пострадал, то есть на детях. Сегодня это разозлило бы любой комитет по этике, но они дали вакцину своим трём детям и нескольким племянникам. Сомнительный эксперимент, в конце концов, убедил высших советских чиновников, и учёные приступили к более масштабным испытаниям: в 1957 году 67 детей получили прививку вакцины, разработанной совместно Сабиным, Чумаковым и Ворошиловой. Позже число вакцинированных достигло 2010, а в 1958 году – 20 тысяч пациентов»,

– пишет автор статьи Федерико Куско (Federico Kukso).

А уже в следующем году – 1959-м – в Советском Союзе практически все дети и молодые люди до 20 лет получили прививку от полиомиелита.

Но, несмотря на это, международное научное сообщество не спешило принимать новую вакцину, даже в Вашингтоне выражали сомнение, хотя в её разработке принимал участие американский учёный.

«Общая реакция, которая обычно не выражалась публично, была такой: вы не можете доверять ничему, что делают эти люди»,

– вспоминал спустя годы Сабин.

Однако в конечном итоге жизнь подтвердила успех Сабина – Чумакова и мир был спасён от полиомиелита. Но ещё долго на Западе эту вакцину называли «коммунистической».

«В то время как сверхдержавы угрожали друг другу ядерным оружием, научное сотрудничество США и страны Советов привело к одному из величайших медицинских достижений 20-го века, спасшему бесчисленное множество жизней»,

– подчёркивает автор.

По его мнению, сегодня история повторяется. На Западе мало кому известны достижения российской и советской науки. Этот пробел и попытался восполнить Федерико Куско, рассказывая о самых выдающихся учёных и их изобретениях, начиная с 19 века. Он подчёркивает: к восьмидесятым годам прошлого века в Советском Союзе учёных и инженеров было больше, чем в любой другой стране мира.

Сегодняшний скептицизм по отношению к российской вакцине «Спутник V» издание объясняет невежеством Запада, который просто не в курсе того, что Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работает с 1980-х годов с аденовирусом, особым типом вируса, на котором и основана вакцина «Спутник V». Ранее этот центр разработал вакцины против вируса лихорадки Эбола и ближневосточного коронавирусного респираторного синдрома.

И ещё один важный момент отмечает издание – в то время как и США, и ЕС предлагают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия не гонится за деньгами.

«Россия вновь продемонстрировала свою способность самостоятельно разрабатывать лекарство, способное подавить пандемию. В настоящее время вакцина «Спутник V» распространяется по всему миру, прививки делаются в России, Аргентине, Белоруссии. А вскоре они пойдут и в Сербии, Венгрии, Венесуэле, Боливии. Возможно, как это случилось с американо-советской вакциной против полиомиелита, через 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины. Не вспомнит потому, что опасения эти имели скорее политические, неужели научные основания»,

– констатирует Le Monde Diplomatique.