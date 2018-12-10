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«Ле Майдан»: Макрон переводит стрелки на Путина  

10 декабря 2018, 21:39  •  155 • В мире
Правозащитники и поклонники Майдана возмущаются тем, как подробно российские СМИ освещают антиправительственные протесты во Франции. А полиция уже вовсю расследует российское вмешательство в демонстрации «желтых жилетов»
Автор:
Гасанов Камран
Во Франции уже две недели пахнет Майданом. Но французские власти с подачи британских и американских СМИ решили свалить ответственность за беспорядки на Россию, а не на настоящих провокаторов волны недовольства.
Служба безопасности Франции (SGDSN) расследует причастность России к протестам «желтых жилетов» в Париже. Об этом официально заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Подозрения на Москву пали после публикаций британских и американских изданий. Пару дней назад газета The Times написала о сотнях аккаунтах, якобы связанных с Россией, которые сделали 1600 твитов о парижских демонстрациях и применении французской полицией силы против протестующих. Бизнес-издание Bloomberg распространило данные организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy), согласно которым 600 пользователей и ботов в Twitter пропагандируют «взгляды Кремля» с помощью хештега #giletsjaunes.
Угля в топку бросили украинские власти и СМИ. Информагентство УНИАН впало в бешенство от того, как двое французов позируют с флагом Донецкой народной республики. Активисты Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро неоднократно посещали ДНР и освещали выборы 11 ноября. УНИАН называет их поклонниками идеи «русского мира» и «пособниками боевиков», попутно напоминая о том, что Сорлин и Моро внесены в базу «Миротворец».

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