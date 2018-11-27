Le Maïdan: Почему Макрон – не Янукович?

Почему при всем видимом сходстве с событиями на Украине 2014 года ожесточенные протесты во Франции нельзя назвать «Евромайданом»?

Автор:

Гасанов Камран

Вот уже вторую неделю во Франции продолжаются демонстрации против повышения налогов на бензин и правительства президента Эммануэля Макрона. 26 ноября стало пиком недовольства. Тысячи людей, одетых в светоотражательные жилеты, вышли в центр Парижа и пытались прорваться к Елисейским полям. Полиция жестко подавила митинг: пустила в ход не только водометы, но и слезоточивый газ. Протестующих избивали дубинками, силой затаскивая в автозаки. В ходе столкновений уже есть жертвы - 2 человека. Сотни ранены.

Фото: www.globallookpress.com

Французский майдан?