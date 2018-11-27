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Le Maïdan: Почему Макрон – не Янукович?

27 ноября 2018, 11:54  •  107 • В мире
Почему при всем видимом сходстве с событиями на Украине 2014 года ожесточенные протесты во Франции нельзя назвать «Евромайданом»?
Автор:
Гасанов Камран
Вот уже вторую неделю во Франции продолжаются демонстрации против повышения налогов на бензин и правительства президента Эммануэля Макрона. 26 ноября стало пиком недовольства. Тысячи людей, одетых в светоотражательные жилеты, вышли в центр Парижа и пытались прорваться к Елисейским полям. Полиция жестко подавила митинг: пустила в ход не только водометы, но и слезоточивый газ. Протестующих избивали дубинками, силой затаскивая в автозаки. В ходе столкновений уже есть жертвы - 2 человека. Сотни ранены.
Фото: www.globallookpress.com
Французский майдан?

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