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Le Figaro "отдала" Киев России
09 сентября 2019, 10:39 • 156 • Политика
Французская газета Le Figaro "отдала" Киев России. На видео со встречи из столицы Украины они в геолокации указали "Киев. Россия". Да еще и с ошибкой, как указывают украинские СМИ.
В субботу между Россией и Украиной произошел обмен заключенными. Трансляцию из киевского аэропорта "Борисполь" вели многие западные СМИ. В том числе и французская газета Le Figaro опубликовала видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, дающим интервью журналистам.
Но, как заметили украинские СМИ, на плашке с геолокацией их французские коллеги "отдали" Киев России - стояла надпись "Киев. Россия". Да еще и с ошибкой.
"Более того, название украинской столицы Le Figaro также написало неправильно – Kiev вместо Kyiv", - пишет украинское издание "Обозреватель".
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