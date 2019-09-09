Le Figaro "отдала" Киев России

В субботу между Россией и Украиной произошел обмен заключенными. Трансляцию из киевского аэропорта "Борисполь" вели многие западные СМИ. В том числе и французская газета Le Figaro опубликовала видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, дающим интервью журналистам.

Но, как заметили украинские СМИ, на плашке с геолокацией их французские коллеги "отдали" Киев России - стояла надпись "Киев. Россия". Да еще и с ошибкой.

"Более того, название украинской столицы Le Figaro также написало неправильно – Kiev вместо Kyiv", - пишет украинское издание "Обозреватель".