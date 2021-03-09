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Le Figaro: Пропасть между Востоком и Западом Европы растёт

09 марта 2021, 02:30  •  95 • В мире
Варшава, Будапешт и Прага вдруг увидели, что Западная Европа охвачена идеями мультикультурализма, иммиграции и глобализации
«Долгое время Запад был ориентиром, раем, в который нужно стремиться, символом благословенной земли правового государства и свободы. Для запертой за железным занавесом Восточной Европы либеральная демократия была самым настоящим светочем. И они взяли курс на неё после развала социалистического лагеря»,
– пишет французская ежедневная газета Le Figaro.
В 1989 году пала берлинская стена, после чего население стран Восточной Европы были уверены – теперь обязательно Европа Западная должна им помочь в нравственном, политическом и, главное, в экономическом возрождении, отмечает издание. В виде такой «помощи» с Запада механически перенесли реформы, конституции и экономические модели, а сам Запад стал «чем-то средним между доброжелательным старшим братом и придирчивым учителем».
Однако вскоре последовало разочарование, потому что Западная Европа, а затем и Евросоюз, не был на самом деле всемогущей силой, как это представляли себе, например, польские диссиденты из «Солидарности». Шли годы, и становилось понятно – в Западной Европе достаточно и недальновидности, и посредственности.
«После вступления в ЕС разочаровала бюрократическая, а не политическая логика Брюсселя, малодушие в геополитике, слабость институтов. Что ещё хуже, Варшава, Будапешт и Прага вдруг увидели, что охваченные идеализацией мультикультурализма, иммиграции и глобализации западные лидеры мечтали о постнациональном мире. Эта тема прокладывает настоящую пропасть между Востоком и Западом Европы, а также внутри самого Запада, если судить по укреплению влияния популистов и националистов во многих странах»,
– цитирует издание польского консервативного философа и евродепутата Рышарда Легутко (Ryszard Legutko).
Сам евродепутат поражён «духовной пустотой Запада» и напоминает, что об этой «пустоте» предупреждал ещё Александр Солженицын в своём выступлении в Гарварде в конце семидесятых. Солженицына тогда назвали реакционером, ведь он критиковал опасное для общества расширение личных прав при постоянном снижении нравственной планки для населения западных стран. По мнению автора статьи Лоры Мандевиль (Laure Mandeville), такое же обвинение сегодня грозит и польскому философу.
«Тем не менее, кризис Запада столь очевиден, что нам следует хотя бы выслушать Легутко и перестать верить в собственную самодостаточность, в то, что западный «локомотив» мчится по направлению к прогрессу, тогда как соседи лишь тормозят нас на этом пути. Разве нам нечему поучиться у Восточной Европы? И понимаем ли мы вообще, к чему идём?»,
– задаётся вопросами Le Figaro.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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