Le Figaro: Евросоюз раскалывается на Запад и Восток

В Брюсселе никто не ожидал, что страны Восточной Европы захотят отстаивать своё мнение

«Когда-то Франция и Германия были достаточно могущественны, чтобы навязывать другим членам Евросоюза свои решения. Сегодня всё изменилось – это ярко продемонстрировали события 25 июня, когда страны Восточной Европы выступили против предложения Германии и Франции встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. А ведь всего несколько лет назад слово этих двух стран было законом для всех «вновь прибывших», в том числе и для Польши и стран Балтии»,

– сообщает популярная французская ежедневная газета Le Figaro.

Издание отмечает, что к «вновь прибывшим» относились страны Восточной Европы. Долгое время считалось, что эти страны счастливы просто попасть в Евросоюз, и больше им ничего не требуется. Сегодня становится понятно – это была лишь временная иллюзия, исчезающая сегодня на глазах.

«Мы думали, и неправильно думали, в момент падения Советского Союза, что мы победили навсегда. А сейчас мы видим, что внутри самого ЕС назрели споры и противоречия»,

– цитирует Le Figaro главу комитета по международным делам в Национальном собрании Жан-Луи Бурланжа.

Не так давно «старые» европейские страны были уверены, что могут и имеют право навязывать свою модель демократии всему миру, но сегодня от этой уверенности мало что осталось. Да и автократические власти России и Китая теснят Европу по всем фронтам, отмечает издание, а всё потому, что автократы оказались внезапно эффективнее демократов, что стало настоящим ударом.

По всем этим причинам сегодня «Европа основателей Евросоюза», а это Франция, Германия, Бельгия и другие западные страны, больше не способна привлекать на свою сторону остальных членов ЕС, не говоря уже о том, чтобы навязывать свои решения.

Ангела Меркель назвала это «отсутствием доверия друг к другу».

Однако автор статьи Изабель Лассер (Isabelle Lasserre) считает – настоящая проблема намного глубже, ведь сегодняшний Евросоюз образца 2021 года совсем не похож на Европу начала девяностых. Тогда, после окончания Холодной войны все были полны оптимизма и надежд. А сегодня Евросоюз раскалывают проблемы, и отношение к России – не самая большая из них.

«Вторая разделяющая тема – это иммиграция. Попытки Франции и Германии заставить Восточную Европу принять разделение миграционной ноши с выделением «польской» или «венгерской» квоты на приём мигрантов – ничего не дали. Половина Европы рассматривает навязываемый ЕС мультикультурализм как анти-эталон для своего поведения – и действует строго против рекомендаций «мульти-культи»,

– пишет Изабель Лассер.

Ещё одна разделительная линия – это нравственность и сексуальное поведение, напоминает Le Figaro. В Западной Европе все считают себя прогрессивными, выступают за права трансгендеров и поощряют однополые браки. А в Восточной Европе обо всём этом не хотят и слышать. И Венгрия не одинока в своём протесте. Дошло до того, что в Европейском парламенте сформировали альянс национал-патриотов, в который вошёл не только венгерский премьер Виктор Орбан, но и французский политик Марин Ле Пен и экс-глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Кроме того в Евросоюзе появились разногласия, связанные с историей и даже с географией. Всё дело в том, что память об исторических трагедиях прошлого века разная у Западной и Восточной Европы и с этим ничего нельзя сделать, это нельзя изменить, подчёркивает Изабель Лассер. Однако все эти противоречия, собравшись вместе, грозят расколоть Европу, причём зачастую линии раскола проходят не по границам государств, а внутри отдельных семей. Тогда как Жан-Луи Буланж настаивает на том, что «Евросоюз может функционировать только на базе общего консенсуса», которого сегодня нет.

«На Востоке Европы явно зреет мятеж против грандов ЕС. И понадобится кое-что более серьёзное, чем переход к голосованию простым большинством, без права вето отдельных стран, чтобы утихомирить это восстание. Нельзя допустить, чтобы две части Европы были как две крайности, которые не могут посмотреть друг другу в глаза»,

– констатирует Le Figaro.