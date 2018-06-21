ЛДПР выдвинула депутата Госдумы Савельева на пост губернатора Новосибирской области

• 57 • Политика

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Новосибирское региональное отделение ЛДПР выдвинуло депутата Госдумы Дмитрия Савельева кандидатом на пост губернатора Новосибирской области. Такое решение принято на внеочередной конференции партии, сообщила в четверг пресс-служба отделения.

"ЛДПР на внеочередной отчетно-выборной конференции Новосибирского регионального отделения партии выдвинула сегодня депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Ивановича Савельева кандидатом на пост губернатора Новосибирской области", - говорится в сообщении. Савельев принимал участие в предыдущих выборах губернатора Новосибирской области, заняв второе место с результатом 18,82% голосов.

Досрочные выборы в Новосибирской области пройдут 9 сентября в связи с уходом с этого поста 69-летнего Владимира Городецкого. Президент РФ Владимир Путин принял его отставку 6 октября 2017 года и назначил врио главы региона 46-летнего Андрея Травникова. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, был мэром Вологды. Его кандидатура для участия в выборах на прошлой неделе была утверждена на региональной партийной конференции "Единой России", но документы о его выдвижении в облизбирком пока не поступали.

Своего кандидата на пост губернатора региона ранее уже выдвинуло Новосибирское отделение партии "Справедливая Россия", им стал вице-спикер Законодательного собрания региона и глава фракции партии в региональном парламенте Анатолий Кубанов. Документы в избирком подали выдвинутый "Народным альянсом" Георгий Михайлов и координатор партии "Зеленые" по Сибирскому федеральному округу алтайский ученый Владимир Кириллов.

Дмитрий Савельев родился 25 мая 1971 года в Новосибирске, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности "Финансы и кредит", Сибирскую академию государственной службы по специальности "Юриспруденция" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 2011 года - депутат Госдумы.