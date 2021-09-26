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ЛДПР, СР и «Новые люди» признали выборы конкурентными и легитимными

26 сентября 2021, 02:30  •  75 • Политика
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СР) Сергей Миронов 25 сентября заявили о признании прошедших выборов в Госдуму РФ конкурентными и легитимными.
Так, Жириновский в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о росте конкуренции и равном доступе к агитации.
Руководители партий также отметили четкую работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
«По всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», — сказал Миронов.
Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с Путиным также отметил, что выборы в Госдуму РФ были конкурентными. В партии высказали мнение, что у любой политической силы есть возможности для победы на выборах.
Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании с президентом РФ также выступил в защиту председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Он назвал недостойными введенные против нее зарубежные санкции.
Также в субботу Зюганов выступил с заявлением в поддержку программы президента России о развитии страны.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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