ЛДПР, СР и «Новые люди» признали выборы конкурентными и легитимными

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СР) Сергей Миронов 25 сентября заявили о признании прошедших выборов в Госдуму РФ конкурентными и легитимными.

Так, Жириновский в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о росте конкуренции и равном доступе к агитации.

Руководители партий также отметили четкую работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«По всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», — сказал Миронов.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с Путиным также отметил, что выборы в Госдуму РФ были конкурентными. В партии высказали мнение, что у любой политической силы есть возможности для победы на выборах.

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов на совещании с президентом РФ также выступил в защиту председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Он назвал недостойными введенные против нее зарубежные санкции.

Также в субботу Зюганов выступил с заявлением в поддержку программы президента России о развитии страны.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.

Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).