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ЛДПР: давление на Россию будет расти

02 июля 2018, 03:09  •  21 • В России

Требование к России признать вину за крушение Боинга, сбитого в 2014 году под Донецком, нужно Евросоюзу для того, чтобы оправдать продление экономических санкций. Об этом говорится в официальном заявлении партии ЛДПР.

«В ближайшие годы внешнее давление на Россию будет постоянно расти. В мире не хватает энергоресурсов. Они есть в России. В мире не хватает пресной воды. В России она в избытке. На юге мало леса, древесины, в России почти половина мировых запасов леса. Русский народ талантлив, среди нас много самородков, одаренных людей. А значит, российские мозги будут продолжать скупать другие страны. Российские женщины красивы, их будут увозить на Запад, чтобы они там производили крепкое и сильное потомство», - прогнозируют в ЛДПР.

В связи с этим в партии призывают к бдительности и здравомыслию: «Мы не должны доверять никому, пока не доказано обратное. У нас нет друзей, есть только национальные интересы. США и страны Запада, получив реальные политические уступки от России, нарушили свои обязательства и воспользовались ситуацией, чтобы укрепить свои позиции и перейти к новому наступлению на нашу страну», - полагают в партии.

Напомним, ранее участники саммита Евросоюза приняли решение о том, что Россия должна признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга-777", сбитого над Украиной в 2014 году.

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