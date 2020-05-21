ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву

• 232 • Война

Всех жителей ЛНР и ДНР, а также всех сочувствующих республикам, волнуют два вопроса: зачем Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Зеленскому, и что будет завтра? Режим повышенной боевой готовности, начавшиеся манёвры (воистину, это положительный момент для повышения боеспособности засидевшихся в тылу) и угроза отбросить ВСУ в случае, если не прекратятся обстрелы в районе Михайловки, ЛНР — всё это внезапно свалилось на головы населения Новороссии, которое теперь силится понять — то ли мы завтра пойдём в атаку, то ли это просто дипломатический ход, рассчитанный на окаянное мировое сообщество, то ли вовсе пустые угрозы?

Изумление вызывает сам повод для внезапной активизации — методично уничтожаемый (вместе с ремонтными бригадами, пытающимися ликвидировать последствия обстрелов) участок ЛЭП Михайловка-Коммунарская, необходимый для работы Алчевского металлургического комбината, а также ряда объектов гражданской инфраструктуры, в том числе водоводов. То есть, повод, конечно, обидный, но неужели прибыли от работы АМК важнее, чем жизни мирных жителей, регулярно истребляемых ВСУ? Получается, что праведный гнев взыграл только после того, как удар был нанесён по экономике?

Привлекает внимание факт практически синхронного объявления ультиматума Украине — давно замечено, что, если о чём-то в Луганске и Донецке заявляют одновременно, значит решение согласовано с «верхами» и очень скоро будет воплощаться в жизнь. Открытым, правда, остаётся вопрос — как именно?

Что кроется за угрозой Леонида Пасечника «отодвинуть линию разграничения»? И на сколько? Чтобы до ЛЭП не долетало? Чтобы ВСУ не накрывали Первомайск и Кировск? А как поступать с посёлками и городами, которые в данный момент находятся под контролем Украины, но если линия разграничения отодвинется, станут заложниками ситуации и окажутся на линии огня?

Насколько вообще вооружённые силы ЛДНР готовы к тому, чтобы брать штурмом города и посёлки — ведь даже Дебальцевская операция, когда Северный Ветер прямо-таки надувал крылья, принесла большие потери? А если уж «отодвигать», то не на километр и даже не на десять. Неужели речь идёт о существенном продвижении в сторону границ Донецкой и Луганской областей?

Может заявление стоит трактовать таким образом, что республики, наконец, начнут сполна отвечать ударом на удар, подавляя батареи противника и пресекая любую активность? Само по себе это, безусловно, прекрасно, однако не решает поставленных задач.

Да, сегодня вместо кое-как вооружённых отрядов ополченцев появились относительно компетентные и хорошо укомплектованные техникой и всем необходимым фаршем бригады, но ведь и на Украине не теряли времени даром. Впрочем, что-то подсказывает, что, если НМ ЛДНР получат «благословение» свыше, как это уже случалось в прошлом, никакие «Джевелины» украинских вояк не спасут.

В общем, вопросов очень много, но самое скверное не это, а гаденькое подозрение, что всё это лихо и внезапно начатое может весьма быстро сдуться и превратиться в пшик. В какую-то локальную кашу в степях Донбасса, тупую и бесплодную, которую обе стороны потом объявят крайне важной победой. И вот это было бы самым страшным, потому что внезапно подаренная после стольких лет ожидания надежда, будучи обманутой, выхолостит народ ЛДНР и его защитников хуже, чем любые потери и разочарования прошлого. И это действительно пугает… Впрочем, скоро мы всё увидим.

Юрий Ковальчук

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