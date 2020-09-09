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Лазейку для народа найдут, но…: Песков заявил об отмене прямой линии с Путиным
09 сентября 2020, 13:20 • 114 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что "Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году отменяется. Будет только его большая пресс-конференция. Однако лазейку для прямого общения главы государства с народом всё же найдут - "добавят какие-то элементы прямой линии".
Напомним, президент России Владимир Путин ежегодно проводит прямую линию, во время которой у жителей нашей страны есть возможность напрямую задать вопросы главе государства. Вопросы касаются самых разных сфер, включая социальную (зарплаты, пенсии и так далее), военную, внешнеполитическую.
Однако в этом году "Прямую линию" с Путиным в традиционном формате отменят. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства в силу сложившихся обстоятельств "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев".
"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним", - подчеркнул представитель Кремля.
Однако большая пресс-конференция Путина состоится. Её планируют провести в декабре этого года. И именно в ней хотят оставить лазейку для прямого общения главы государства с народом, добавить в неё элементы прямой линии.
"Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - сообщил ТАСС Песков.
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