Лазейку для народа найдут, но…: Песков заявил об отмене прямой линии с Путиным

Напомним, президент России Владимир Путин ежегодно проводит прямую линию, во время которой у жителей нашей страны есть возможность напрямую задать вопросы главе государства. Вопросы касаются самых разных сфер, включая социальную (зарплаты, пенсии и так далее), военную, внешнеполитическую.

Однако в этом году "Прямую линию" с Путиным в традиционном формате отменят. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства в силу сложившихся обстоятельств "проводит прямую линию уже последние несколько месяцев".

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним", - подчеркнул представитель Кремля.

Однако большая пресс-конференция Путина состоится. Её планируют провести в декабре этого года. И именно в ней хотят оставить лазейку для прямого общения главы государства с народом, добавить в неё элементы прямой линии.

"Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - сообщил ТАСС Песков.