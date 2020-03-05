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Лазерный комплекс «Пересвет» в России: что это такое и где применяется

05 марта 2020, 16:00  •  46 • В России

Президент Путин запустил загадочную интригу, когда произнес вот эти слова: «Пришли молодые ребята и сделали «Пересвет». Это вот просто примеры из «оборонки». Но это они сделали».

Что такое лазерный комплекс «Пересвет»? Это новейший лазерный комплекс, в конце 2018 года поступивший на вооружение Российской армии (но его испытания продолжаются). Для чего он создан и какими возможностями обладает? На этот вопрос военные отвечают так: он предназначен для использования в составе противовоздушной и противоракетной обороны и может отражать любые воздушные атаки. Еще - ослеплять «электронные глаза» - оптику противника. Не дает ей возможности указать цель. Лазерный луч может нарушить работу электронных систем - будь то самолет, вертолет, ракета или беспилотник.

Комплекс "Пересвет" в походном положении. Фото: Министерство обороны РФ

Правда, один из знающих людей как-то проговорился в СМИ, что лазерный комплекс «Пересвет» способен еще и «бороться с вражескими спутниками на орбите». Но эти его слова бдительные спецы по охране военных тайн быстренько «стерли».

Разработки этого уникального оружия начались в нашей «оборонке» еще во времена СССР, шли они трудно и с переменным успехом. А в конце 80-х - начале 90-х финансирование проекта и вовсе прикрыли «ввиду бесперспективности». Но молодые инженеры, выпускники «Бауманки», пришедкшие в одно из КБ, так не думали. Достали из сейфов пожелтевшие чертежи и «отцовские наработки, которые еще мыши не съели» и взялись за дело. Пессимисты и скептики их отговаривали, пускали злоязыкие подначки, когда первые испытания проваливались. Однако, упорство и «золотые головы» молодых ученых победили.

Их детище - в боевых армейских порядках. Но еще не все проблемы решены. Недостатки у «Пересвета» тоже есть. Лазерное оружие эффективно, но только при благоприятных погодных условиях. Осадки, туман, бури — все это может мешать работе установки. Тут еще есть над чем поработать.

Опубликовано видео развертывания российского лазерного комплекса Пересвет .

Кстати, имя новому оружию выбирали в ходе всероссийского голосования, проведенного по инициативе Минобороны РФ.

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