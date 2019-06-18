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Лазерный гиперзвук - аналогов в мире нет: Шойгу заявил об уникальном русском вооружении

18 июня 2019, 16:54  •  47 • Политика
Вооруженные силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, заявил Сергей Шойгу.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в распоряжении Вооруженных сил нашей страны появится новое оружие, чьи боевые свойства основаны, с одной стороны, на технологии лазерной энергии, а с другой - гиперзвука.
На опытно-боевом дежурстве такие образцы уже стоят, добавил Сергей Шойгу. В мире аналогов подобному вооружению нет.
С заявлением Сергей Шойгу выступил, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

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