Лазерный гиперзвук - аналогов в мире нет: Шойгу заявил об уникальном русском вооружении

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в распоряжении Вооруженных сил нашей страны появится новое оружие, чьи боевые свойства основаны, с одной стороны, на технологии лазерной энергии, а с другой - гиперзвука.

На опытно-боевом дежурстве такие образцы уже стоят, добавил Сергей Шойгу. В мире аналогов подобному вооружению нет.

С заявлением Сергей Шойгу выступил, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.