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Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"
17 мая 2019, 11:24 • 236 • В мире
Накануне стало известно, что российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал конкурса "Евровидение". Но в Сети нашлись и те, кто не хотел его победы и посылал угрозы исполнителю после его удачи в полуфинале. "Вот только попробуй победить", - предупреждают Лазарева в соцсетях.
Накануне, 16 мая, в Тель-Авиве прошёл второй полуфинал "Евровидения - 2019". Среди конкурсантов был и российский певец Сергей Лазарев, выступивший с песней Scream. После подведения итогов голосования выяснилось, что представитель России попадает в финал.
В Сети фанаты исполнителя встретили эту новость с воодушевлением. Некоторые даже анекдоты набросали "на скорую руку".
"- Лазарев прошел в финал?
- Да, он уже победил.
- Но самого финала еще...
- Я сказала: "Победил!"
Но удаче Лазарева в полуфинале музыкального конкурса радовались далеко не все. И в Сети ему даже посыпались угрозы и предупреждения.
"Эх, не пронесло... - печалятся одни интернет-пользователи. - Вот только попробуй победить".
"Может, ещё и пронесёт… и не победит!" - воодушевляются другие.
А третьи откровенно жаждут проигрыша певца: "Чтоб ты проиграл".
Есть интернет-пользователи, которые откровенно просят: "Не надо тащить в Россию этот конкурс-посмешище, плизззз..."
Впрочем, и в победе Лазарева есть немало сомневающихся.
"С такой заунывной песней - не побеждают, хотя история знает исключения в виде Джамалы. Может, белыми, растянутыми колготками возьмёт?!" - интересуются одни.
"Ну а теперь менее приятная статистика. За последние 15 лет только три раза победитель выступал в первой половине финала, куда в итоге попал Лазарев (Сергей, напомним, в финале выступит под номером "5". - ред.). Так что у условных Швейцарии, Норвегии, Азербайджана, Австралии и Франции шансы выше", - считают другие.
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