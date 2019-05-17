Лазареву посыпались угрозы в Сети после удачи в полуфинале "Евровидения": "Вот только попробуй победить"

Накануне, 16 мая, в Тель-Авиве прошёл второй полуфинал "Евровидения - 2019". Среди конкурсантов был и российский певец Сергей Лазарев, выступивший с песней Scream. После подведения итогов голосования выяснилось, что представитель России попадает в финал.

В Сети фанаты исполнителя встретили эту новость с воодушевлением. Некоторые даже анекдоты набросали "на скорую руку".

"- Лазарев прошел в финал?

- Да, он уже победил.

- Но самого финала еще...

- Я сказала: "Победил!"

Но удаче Лазарева в полуфинале музыкального конкурса радовались далеко не все. И в Сети ему даже посыпались угрозы и предупреждения.

"Эх, не пронесло... - печалятся одни интернет-пользователи. - Вот только попробуй победить".

"Может, ещё и пронесёт… и не победит!" - воодушевляются другие.

А третьи откровенно жаждут проигрыша певца: "Чтоб ты проиграл".

Есть интернет-пользователи, которые откровенно просят: "Не надо тащить в Россию этот конкурс-посмешище, плизззз..."

Впрочем, и в победе Лазарева есть немало сомневающихся.

"С такой заунывной песней - не побеждают, хотя история знает исключения в виде Джамалы. Может, белыми, растянутыми колготками возьмёт?!" - интересуются одни.

"Ну а теперь менее приятная статистика. За последние 15 лет только три раза победитель выступал в первой половине финала, куда в итоге попал Лазарев (Сергей, напомним, в финале выступит под номером "5". - ред.). Так что у условных Швейцарии, Норвегии, Азербайджана, Австралии и Франции шансы выше", - считают другие.

"Лазарев вышел в финал "Евровидения".



Эх, не пронесло... Вот только попробуй победить — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 17 мая 2019 г.

Ну а теперь менее приятная статистика. За последние 15 лет только три раза победитель выступал в первой половине финала, куда в итоге попал Лазарев. Так что у условных Швейцарии, Норвегии, Азербайджана, Австралии и Франции шансы выше #Eurovision — Mstislav Petrov (@Musuchi_F1) 16 мая 2019 г.