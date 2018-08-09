Лайк, репост, статья: ОНФ и Генпрокуратура предложат Путину поправки к антиэкстремистскому закону

Активисты Общероссийского народного фронта проводят анализ правоприменительной практики по статье УК о возбуждении ненависти и вражды. В ОНФ намерены прояснить, насколько взвешенно правоохранительные органы подходят к вопросу привлечения к ответственности пользователей интернета, допускающих размещение неоднозначного контента на своих персональных страницах. По результатам исследования 15 сентября Владимиру Путину представят «конкретные законодательные предложения». Таким образом будет исполнено поручение главы государства «определиться с самими понятиями», данное во время «Прямой линии с президентом». Общественный резонанс в связи с ростом числа уголовных дел по 282-й статье за посты в сети достиг своего пика на этой неделе в связи с началом двух судебных разбирательств в Алтайском крае.

Как сообщили RT в пресс-службе Общероссийского народного фронта, анализ понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности» ведётся совместно с представителями законодательной власти, журналистами, адвокатами, научным сообществом, «правоохранительными органами в лице МВД, Генеральной прокуратуры, Судей Верховного суда РФ, Роскомнадзора, Минцифрсвязи России и др».

«Данная работа, в том числе по разработке конкретных законодательных предложений, сейчас как раз ведётся, — пояснили в ОНФ. — А её результат и конкретные предложения по итогам будут уже сформулированы в докладе Президенту РФ по исполнению поручения. Срок представления доклада 15 сентября 2018 года».

Поручение Путина общественникам последовало после того, как во время «Прямой линии с Президентом» 7 июня депутат Сергей Шаргунов высказал мнение, что Россия «вопреки всему всегда была страной свободомыслия» и обратил внимание главы государства на участившиеся, по его мнению, случаи преследования за «лайки и репосты», особенно в провинции и особенно в отношении молодых людей.

Путин разделил тревогу писателя и народного избранника, хотя при этом напомнил, что важно сохранять баланс и поддерживать «заслон экстремизму».

«Нужно определиться с самими понятиями, что это такое, не нужно доводить всё до маразма и до абсурда, как вы сказали, — предложил рассмотреть возможность корректировки правоприменительной практики глава государства. - Давайте я и в рамках Общероссийского народного фронта попрошу коллег - они достаточно эффективно работали по различным направлениям для страны в предыдущие годы».

Товарищи по неосторожности

Проблема «экстремистских мемов» вновь оказалась в центре общественного внимания на этой неделе в связи с началом в столице Алтайского края двух параллельных судебных процессов. По части 1 282-й статьи УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» обвиняются 23-летняя Мария Мотузная и 19-летний Даниил Маркин.

Мотузная на первом же слушании отказалась от данных ранее признательных показаний и возможности рассмотрения её дела в особом порядке. Маркину же была назначена психологическая экспертиза.

Мария Мотузная (слева) и Даниил Маркин (справа) перед заседанием суда

vk.com

© Мария Мотузная

Примечательно, что у не знавших друг друга до начала рассмотрения дел по существу молодых людей кроме одного на двоих города проживания есть ещё кое-что общее — правоохранительным органам на них пожаловались одни и те же незнакомые им люди: две студентки кафедры уголовного права и криминалистики Алтайского филиала РАНХиГС.

Владимир Путин: У России есть все необходимое для реализации космических проектов «Нас с Машей даже судят за один и тот же мем, — рассказал RT Даниил Маркин. — Совпали не только заявительницы, но и одна из картинок, за которые нас в итоге и привлекли. По понятным причинам не упоминаю, какая конкретно».

Близкий к администрации института источник подтвердил RT, что студентки просматривали социальные сети с конкретной целью — поиск сомнительного контента.

«У них так проходит практика. Нужно выявить правонарушения, в том числе и в интернете, по определённой теме», — пояснил RT источник. При этом собеседник сомневается, что девушки руководствовались каким-то злым умыслом, а могли всего лишь выполнять задание преподавателя.

Кроме Мотузной и Маркина к разбирательству также привлечён 38-летний строитель Андрей Шаршенин, не признающий наличия у себя аккаунта «ВКонтакте», и 33-летний муниципальный депутат от ЛДПР Антон Ангел из соседнего Заринска.

Всем четверым грозит многотысячный штраф, исправительные работы или реальный тюремный срок за размещённые на аккаунтах картинки.

Опасные жалобы

В квартиру к Антону Ангелу с обысками пришли в апреле этого года, но как о ещё одном «алтайском экстремисте» о нём стало известно только после первого заседания у Мотузной.

Картинки, которые когда-то сохранял 33-летний Антон, местное управление по противодействию экстремизму квалифицировало как «возбуждение ненависти к евреям». Мужчина отказался от признания своей вины.

«Сейчас я под подпиской о невыезде и на больничном — готовлюсь к операции, — рассказал в интервью RT сам мужчина. — Оказалось, что защита адвоката по такой статье стоит дорого. Я сам юрист, но без квалифицированной помощи тут не обойтись. А когда адвокаты слышат, что на меня завели дело за экстремизм — либо сразу отказываются, либо просят непомерные деньги».

vk.com

© Антон Ангел

Причиной интереса МВД к своей персоне Антон считает не столько мемы, сколько свою активную общественную деятельность в родном городе. Будучи депутатом местного городского собрания, Ангел дважды выступал с требованием возбудить уголовное дело о халатности в отношении мэра муниципального образования.

Активист считает его ответственным за травмы людей на местном железнодорожном переезде.

Серьёзное преступление

Статья 282 входит в главу 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства». В связи с этим, например, у всех фигурантов заморожены их счета в банках, они не могут обслуживать свои кредиты. Такие меры Росфинмониторинг автоматически принимает в отношении всех граждан, заподозренных в экстремизме — чтобы избежать возможного финансирования ими незаконных организаций. Наибольшие сложности из «алтайской четвёрки» в этой связи у Андрея Шашерина, который на свою зарплату содержал жену и малолетнего сына.

Мария Мотузная в суде

vk.com

© Мария Мотузная

По той же причине подследственные не могут пользоваться сим-картами, зарегистрированными на их имя. Кроме того, всем обвиняемым суд назначает психолого-психиатрическую экспертизу. Как пояснил один из адвокатов, таким образом правосудие пытается убедиться, отдавали ли они себе отчёт, когда сохраняли провокационные картинки, найденные «ВКонтакте».

Неожиданные союзники

Владелец соцсети, где были, по мнению обвинения, совершены преступления, отечественный IT-гигант Mail.ru в начале недели выступил с категоричным осуждением сложившейся практики.

«Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой. Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям, и декриминализацию подобных случаев в будущем», — заявили в компании.

На декриминализации первичного нарушения закона по этой статье настаивает также и обращавшийся к Путину депутат Шаргунов. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение нижней палаты парламента совместно с лидером партии «Родина» Алексеем Журавлевым. По словам депутата, называющего 282 статью «злом и абсурдом», с ним согласны многие народные избранники — в частности, называлось имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Однако поддержки правительства предложение не нашло — проект закона был направлен на доработку.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова также поддержала инициативу. Выступая перед делегатами молодёжного лагеря «Территория смыслов» 25 июля, она высказала мнение, что ответственность должна наступать при наличии информации, наносящей реальный вред государству или личности.

«Я против уголовной ответственности за перепост. Я высказывала официальное мнение и поддерживаю эти инициативы в Государственной думе», — сказала Москалькова.

Не осталась в стороне и Русская православная церковь, в оскорблении паствы которой, помимо экстремизма, обвиняется Мария Мотузная. Заместитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ готова закрыть глаза на нарушения 148 статьи УК «Оскорбление чувств верующих» в случае примирения сторон. Достаточно признать свою неправоту и извиниться.

К сторонникам смягчения законодательства публично присоединились ещё два депутата. Соответствующие записи в соцсетях сделали единорос Виталий Милонов и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев из ЛДПР.

Объяснением такой неожиданно сплочённой позиции различных политических и общественных деятелей может быть стремительно растущая статистика возбуждённых уголовных дел по «экстремистским» статьям. Так, согласно данным Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, если в 2011 году до суда дошло 463, то в 2017 — 1109, а за первую половину 2018 — 481.