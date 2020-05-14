Лайфхаки для успешного онлайн-свидания

Вам скучно, грустно и одиноко в самоизоляции? Не с кем даже в Zoom'е поговорить? Что ж, тогда можно попробовать построить онлайн-отношения в этот нелегкий период разъединяюще-объединяющего всех карантина. В таком формате даже есть свои плюсы, например, можно пообщаться подольше до реальной (пост-пандемической) встречи, узнать друг друга получше, проверить, насколько вы подходите друг другу в общении, прежде чем переходить к романтике. Кроме того, некоторым легче справиться с застенчивостью и смущением, проще раскрыться и показать себя с лучшей стороны при дистанционном взаимодействии.

И есть несколько простых и полезных приемов, как начать и потом поддерживать виртуальную связь.

Первое впечатление важно, как при личной встрече, так и в интернет-переписке, уверена эксперт по онлайн-знакомствам одного из популярных приложений Хейли Куинн. Стоит избегать пустых банальностей вроде "Привет, как дела?" и, с другой стороны, не перегибать палку чрезмерной обстоятельностью типа длинного и слишком подробного изложения всего и вся о себе. В первом случае вас могут проигнорировать или счесть не особенно заинтересованным, а во втором человеку может показаться, что вы уж слишком забегаете вперед и тоже ждете, что перед вами вывернут наизнанку душу. В качестве первых фраз, чтобы завязать беседу, лучше использовать те, где вы обращаете внимание на какие-то конкретные детали профиля потенциального партнера. Отличный помощник – юмор, но и тут главное не переборщить и не перейти тонкую грань между остроумием и клоунадой. И поаккуратнее с пикапом на теме карантина: все шутки о нем уже пошучены.

Кстати о профиле. Чем полнее ваша анкета, утверждает Хейли Куинн, тем лучше, иначе люди не смогут понять, стоит ли вообще с вами связываться (в прямом и переносном смысле). А еще полупустая биография может вызвать, как минимум, недоверие и сомнения в вашей искренности, а как максимум – навести на мысли об анонимных маньяках-извращенцах. Не пишите заезженное "Даже не знаю, как вообще тут оказался/-лась" – всем отлично ясно, как и почему, правда. Успокойтесь уже. Сообщать о предыдущих неудачных онлайн-знакомствах и ныть по этому поводу в анкете тоже не надо, как и агрессивно отталкивать людей строчками вроде "Общение и флирт без серьезных отношений не предлагать!" При этом указать, чего вы ждете и хотите, разумеется, следует, но не в грубой форме. И еще: ваша био – не резюме соискателя солидной должности в крупной компании, так что оставьте официально-деловой тон и пишите проще, в разговорном стиле.

И вот вы успешно познакомились, попереписывались, все хорошо – а дальше-то что? Есть несколько вариантов развития событий, шаги можно делать последовательно или пропускать некоторые этапы, это уже на ваше с партнером усмотрение. Логичным продолжением текстового чата могут стать аудиосообщения: они дают возможность услышать голос и интонации, а это тоже важный штрих к портрету собеседника. И не нужно напрягаться из-за возможной неловкости телефонного разговора со все еще малознакомым человеком. Если же кто-то из вас двоих (как и многие) считает голосовые самым ужасающим изобретением цифровой эпохи, то эту стадию лучше пропустить, конечно. Тут даже неудобные паузы в беседе по телефону покажутся более приемлемыми. А можно ведь не только услышаться, но и увидеться – встреча по видеосвязи не так уж и сильно отличается от первых свиданий оффлайн. Да и ходить никуда не нужно, время проще согласовать, а с местом и вовсе никаких проблем – сидите себе уютно по домам, меньше нервничаете, больше раскрепощаетесь. Кстати, есть и варианты культурного досуга: сходите вместе в виртуальный музей или на выставку, включите одновременно онлайн-концерт и параллельно общайтесь по видеосвязи. Вуаля!

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik