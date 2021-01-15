Лайфхак для Соболь: Как "вытравить" жучков из смартфона за полчаса

Юрист ФБК Любовь Соболь заявила о том, что в iPhone главы её предвыборного штаба Ольги Ключниковой был обнаружен жучок.

По словам оппозиционерки, подслушивающее устройство якобы было установлено в телефон в декабре 2020 года, когда Ключникову задержали у дома Константина Кудрявцева.

Соболь утверждает, что у главы её штаба на семь суток изъяли телефон, а потом вернули уже с жучком. Она даже продемонстрировала фото двух вскрытых телефонов, в одном из которых виден довольно большой ярко-зелёный чип.

В аккаунте Twitter "а вот мой яндекс кошелёк" (@thelastoppo) Соболь дали простой рецепт, как "вытравить" жучков из смартфона.

"Лайфхак. Если опустить телефон в кока-колу на полчаса, то жучок деактивируется. Не благодарите", - иронично заметил автор.

В комментариях его поддержали, дав ещё несколько ценных советов для Любови Соболь.

"Жучок китайский. Деактивируется лишь замачиванием телефона в соевом соусе", - шутит @SZchatkal.

"В пепси деактивировался за 10 минут. Пишу со второго", - заметил @Alex__Senkevich.

"Спрайт тоже подойдёт", - заявила @marisha_1239977.

"Без "Ментоса" не работает, проверено", - добавил @noxxyucm.