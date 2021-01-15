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Лайфхак для Соболь: Как "вытравить" жучков из смартфона за полчаса

15 января 2021, 01:25  •  24 • Политика
После того как юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что в iPhone главы её предвыборного штаба Ольги Ключниковой был обнаружен жучок, Сеть заполонили различные советы и лайфхаки - оппозиционерке советуют, как правильно "вытравить" жучков из смартфона за полчаса.
Юрист ФБК Любовь Соболь заявила о том, что в iPhone главы её предвыборного штаба Ольги Ключниковой был обнаружен жучок.
По словам оппозиционерки, подслушивающее устройство якобы было установлено в телефон в декабре 2020 года, когда Ключникову задержали у дома Константина Кудрявцева.
Соболь утверждает, что у главы её штаба на семь суток изъяли телефон, а потом вернули уже с жучком. Она даже продемонстрировала фото двух вскрытых телефонов, в одном из которых виден довольно большой ярко-зелёный чип.
В аккаунте Twitter "а вот мой яндекс кошелёк" (@thelastoppo) Соболь дали простой рецепт, как "вытравить" жучков из смартфона.
"Лайфхак. Если опустить телефон в кока-колу на полчаса, то жучок деактивируется. Не благодарите", - иронично заметил автор.
В комментариях его поддержали, дав ещё несколько ценных советов для Любови Соболь.
"Жучок китайский. Деактивируется лишь замачиванием телефона в соевом соусе", - шутит @SZchatkal.
"В пепси деактивировался за 10 минут. Пишу со второго", - заметил @Alex__Senkevich.
"Спрайт тоже подойдёт", - заявила @marisha_1239977.
"Без "Ментоса" не работает, проверено", - добавил @noxxyucm.

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