Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Антиамериканские лозунги и призывы к России: как жители Гаити выступают против «...
«Этот шантаж скажется на отношениях»: Трамп призвал европейских союзников «забра...
Соловьев преподал урок истории немецкому эксперту: "Вы приносили войну на н...
"Петров и Боширов возвращаются": на Солсберийском соборе вывесили огро...
Главная / Политика

Лаврову "жаль" США, которые не понимают бессмысленности антироссийских санкций

17 февраля 2019, 20:54  •  70 • Политика
Главе МИД России Сергею Лаврову "жаль" США, которые не понимают всей бессмысленности антироссийских санкций.
Американскую сторону нужно пожалеть, так как она не понимает всей бессмысленности санкционной политики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам дипломата, ему до сих пор неясна цель введения ограничений. При этом Лавров не отговаривал представителей США от принятия данного решения.
"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно… Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о том, что в ближайшее время США и Евросоюз намерены ввести новые антироссийские санкции за инцидент в Керченском проливе, спровоцированный Киевом. Под ограничения могут попасть несколько граждан России, а также банковский сектор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


70
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 20:54
Лаврову "жаль" США, которые не понимают бессмысленности антироссийских санкций
17 февраля 2019, 17:39
Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем
17 февраля 2019, 17:39
Сирийские жители подтвердили слова Путина и готовящейся провокации с химоружием
Загрузка...
17 февраля 2019, 20:54
"Никогда не было прекращения огня": Волкер обвинил Россию в отказе от выполнения соглашений по Донбассу
17 февраля 2019, 11:09
"Я впервые украл. И у меня получилось": словенский депутат подал в отставку из-за сэндвича
16 февраля 2019, 22:09
Япония должна признать суверенитет всех четырех островов: Лавров озвучил позицию России в курильском вопросе
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, к...
17 февраля 2019, 11:09
Жители Гаити попросили помощи у России - против "американской оккупации"
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, поч...
17 февраля 2019, 04:39
Порошенко в Мюнхене рассказал об "истории успеха" Украины, которая "не...
17 февраля 2019, 07:54
Сделка времён "холодной войны" поставлена под сомнение: Германии стали меша...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 22:54
Незаконное перекрытие: МВД проверит инцидент с живым щитом из автомобилей во Владимире
11 февраля 2019, 13:39
«Врывается человек, начинает запихивать в рот таблетку»: Капитан «Норда» рассказал о пребывании на Украине
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
16 февраля 2019, 22:09
После задержания самолета с украинцами Израиль заподозрили в "государственном терроризме"
13 февраля 2019, 12:54
Падение белого орлана: Короткий афоризм Лаврова про стыд обнажил масштаб потерь США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.