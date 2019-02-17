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Лаврову "жаль" США, которые не понимают бессмысленности антироссийских санкций
17 февраля 2019, 20:54 • 70 • Политика
Главе МИД России Сергею Лаврову "жаль" США, которые не понимают всей бессмысленности антироссийских санкций.
Американскую сторону нужно пожалеть, так как она не понимает всей бессмысленности санкционной политики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам дипломата, ему до сих пор неясна цель введения ограничений. При этом Лавров не отговаривал представителей США от принятия данного решения.
"Я не предостерегал их, я просто сказал, что это бессмысленно… Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о том, что в ближайшее время США и Евросоюз намерены ввести новые антироссийские санкции за инцидент в Керченском проливе, спровоцированный Киевом. Под ограничения могут попасть несколько граждан России, а также банковский сектор.
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