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Лаврову пришлось объясняться за неосторожные высказывания о Казахстане в России

06 мая 2021, 13:10  •  250 • Политика
Сергей Лавров. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он уверил, что официальные лица подобного себе не позволяли
В декабре прошлого года один из российских политиков заявил, что территория Казахстана является "большим подарком со стороны России". После в МИД Казахстана пригласили временного поверенного в делах РФ Александра Комарова, потребовав российскую сторону принять меры по недопущению подобных высказываний от госдеятелей. Произошедшее прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров.
Дипломат отметил, что некоторые российские политики допускают подобные вольности для привлечения к себе внимания. Подобные казусы – "неизбежная часть демократической жизни".
"Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали" – может быть из-за этого", – рассказал он в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24".
При этом от официальных лиц, которые определяют политику России в отношении Казахстана подобной риторики никогда не звучало и, как он заверил, не прозвучит. Он заверил, что выраженная некоторыми политиками точка зрения никогда не будет облечена "даже в подобие реальной политики", поскольку подрывает созданную между странами международно-правовую базу отношений.
Лавров подчеркнул, что Россия полностью уважает суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Казахстана, который, в свою очередь, придерживается подобной политики.
После неосторожного высказывания российских политиков о Казахстане, казахский президент Касым-Жомарта Токаев в одном из интервью отметил, что главным богатством страны является "унаследованная от предков священная земля", никто извне им эту территорию не дарил.

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