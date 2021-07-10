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Лаврову приписали не те переговоры: Захарова внесла ясность

10 июля 2021, 03:20  •  65 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале объяснила, как на самом деле проходили переговоры с талибами.
Представитель МИД Мария Захарова раскритиковала "либеральные" и анонимные источники за искажение информации по переговорам с талибами. Захарова подчеркнула, что эти авторы банально врут, что Сергей Лавров вёл переговоры с представителями движения "Талибан"*.
"Сколько ещё могут наши "либеральные" и анонимные врать, что "Лавров проводит в Москве переговоры с талибами"? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же", - возмутилась она.
К тому же, добавила Захарова, авторы подобных "сенсаций" используют в виде доказательств и старые фото.
"Фотография, которую используют, сделана в 2019 году в ходе торжественного заседания, посвящённого столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.
Тогда в Россию приехали представители различных политических и общественных движений Афганистана. На "полях" заседания состоялась краткая беседа Сергея Лаврова с делегацией Движения талибов, которые также участвовали в Московских МЕЖАФГАНСКИХ переговорах.
Сейчас с прибывшей в Москву делегацией встречался Замир Кабулов. Межафганский диалог - залог стабильности в регионе. Именно о нём и шла речь в ходе встречи. А ещё о безопасности дипломатов в Афганистане", - пояснила представитель МИД.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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