Лаврову приписали не те переговоры: Захарова внесла ясность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале объяснила, как на самом деле проходили переговоры с талибами.

Представитель МИД Мария Захарова раскритиковала "либеральные" и анонимные источники за искажение информации по переговорам с талибами. Захарова подчеркнула, что эти авторы банально врут, что Сергей Лавров вёл переговоры с представителями движения "Талибан"*.

"Сколько ещё могут наши "либеральные" и анонимные врать, что "Лавров проводит в Москве переговоры с талибами"? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же", - возмутилась она.

К тому же, добавила Захарова, авторы подобных "сенсаций" используют в виде доказательств и старые фото.

"Фотография, которую используют, сделана в 2019 году в ходе торжественного заседания, посвящённого столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

Тогда в Россию приехали представители различных политических и общественных движений Афганистана. На "полях" заседания состоялась краткая беседа Сергея Лаврова с делегацией Движения талибов, которые также участвовали в Московских МЕЖАФГАНСКИХ переговорах.

Сейчас с прибывшей в Москву делегацией встречался Замир Кабулов. Межафганский диалог - залог стабильности в регионе. Именно о нём и шла речь в ходе встречи. А ещё о безопасности дипломатов в Афганистане", - пояснила представитель МИД.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.