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Лаврову нравится, как Трамп на встречах с делегациями РФ обсуждает международные вопросы

22 декабря 2019, 14:39  •  85 • Политика

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп при обсуждении международных вопросов старается избегать двусмысленностей и прямо говорит, что думает. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, отрывок из которой был показан в воскресенье.

Отвечая на просьбу рассказать о впечатлениях от общения с американским лидером в декабре в Вашингтоне, Лавров отметил, что они уже неплохо знакомы. "Он принимал меня еще при прошлом госсекретаре США Рексе Тиллерсоне в мае 2017 года в Белом доме, после чего оппозиция в США пыталась раздуть шпионский скандал - чуть ли нам не были переданы секретные сведения, - напомнил глава российского МИД. - Это полный бред, полная глупость, высосанная из пальца. Конечно, мы общались с президентом США в ходе его встреч с президентом России Владимиром Путиным".

"Мне нравится, как Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений, - указал министр. - Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма продуктивный подход".

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