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Лаврову хватило ёмкого слова для оценки ситуации в Афганистане

17 августа 2021, 14:30  •  191 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров впервые высказался о ситуации в Афганистане после прихода к власти талибов*.
Глава МИД России Сергей Лавров ёмко высказался на тему Афганистана после перехода власти к "Талибану"*, назвав происходящее "обвалом".
Министр отметил, что нужна совместная работа стран для урегулирования конфликтов.
"Это вновь проявилось весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО", - подчеркнул он.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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