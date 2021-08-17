Лаврову хватило ёмкого слова для оценки ситуации в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров впервые высказался о ситуации в Афганистане после прихода к власти талибов*.

Глава МИД России Сергей Лавров ёмко высказался на тему Афганистана после перехода власти к "Талибану"*, назвав происходящее "обвалом".

Министр отметил, что нужна совместная работа стран для урегулирования конфликтов.

"Это вновь проявилось весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО", - подчеркнул он.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.