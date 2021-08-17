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Лаврову хватило ёмкого слова для оценки ситуации в Афганистане
17 августа 2021, 14:30 • 191 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров впервые высказался о ситуации в Афганистане после прихода к власти талибов*.
Глава МИД России Сергей Лавров ёмко высказался на тему Афганистана после перехода власти к "Талибану"*, назвав происходящее "обвалом".
Министр отметил, что нужна совместная работа стран для урегулирования конфликтов.
"Это вновь проявилось весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО", - подчеркнул он.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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