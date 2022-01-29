Лаврову хотели задать неудобный вопрос, а получилась стабильность

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов задал вопрос об Алексее Навальном от имени главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян оценила интервью, которое глава МИД России Сергей Лавров дал журналистам нескольких СМИ, в числе которых был и Алексей Венедиктов с радиостанции "Эхо Москвы".

Как написала Симоньян в своём телеграм-канале, пока по-настоящему занятой человек отвечал на серьёзные вопросы о возможном военном конфликте, "когда жахнем по Вашингтону" и "сколько будем сопли жевать" и гражданстве для русских, Венедиктов не нашёл ничего лучше, чем задать вопрос от имени главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова об Алексее Навальном.

"Стабильность", — написала журналистка.

"Передайте Венедиктову, чтоб прекратил жевать, 100 раз пережёванное. Ну противно ведь", - написала в комментарии к посту Симоньян одна из подписчиц.

Интервью журналистов с главой МИД России Сергеем Лавровым проводилось удалённо, посредством видеосвязи.