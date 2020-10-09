Лавров дал шанс Германии по делу Навального. И рассказал, что его "печалит больше всего"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с датским коллегой Еппе Куфудом высказался на целый ряд тем, в том числе о вероятном введении санкций против России из-за якобы отравления основателя ФБК Алексея Навального. Лавров подчеркнул, что больше всего печалит ситуация деградации отношений с ЕС.

Министр заверил, что Россия может расследовать дело Алексея Навального, однако открытым остаётся вопрос отсутствия фактов. Российская сторона неоднократно предлагала ФРГ наладить совместную работу, однако совместное расследование дела Навального немецких коллег не интересует.

"Берлин это предложение отвергает", - подчеркнул Сергей Лавров.

Более того, министр выразил уверенность, что доказательств по происшествию с Алексеем Навальным в будущем мы так и не увидим.

Напомним, в августе Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта. Его соратники заявили об отравлении. Врачи в России спасли жизнь Навальному, семья же настояла на отправке пациента в Германию. Там, как ранее заявлял Сергей Лавров, представители клиники "Шарите" так и не нашли следов ядовитого вещества. Тем не менее на уровне правительства Германии было сделано заявление об отравлении "Новичком". Теперь целый ряд стран ЕС требуют от России расследования инцидента. Однако никакие материалы, доказывающие, что в пробах Навального найден "Новичок", российской стороне переданы не были. Словом, ситуация всё больше напоминает дело Скрипалей с провокациями в отношении России.