Лаврова в инциденте с микрофонами могли провоцировать - эксперт

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Странному происшествию в Душанбе с представителями западных СМИ и шефом российского дипведомства нашли объяснение

Сегодняшний неприятный инцидент с выставлением микрофонов западных СМИ прямо перед лицом выступающего на брифинге в Душанбе главы МИД России Сергея Лаврова мог быть спланированной провокацией. Такую точку зрения высказала политолог и политтехнолог Алена Август.

Реакция на эти действия нашего министра "при всей его сдержанности" свидетельствует о том, что у него уже "накопилось", считает эксперт.

По ее словам, на фоне нынешних кризисных ситуаций в мире и в момент обострений в отношениях с РФ некоторых стран, Москва четко расставляет акценты, согласно государственным интересам. Это может кому-то не нравиться. Но мы не можем позволить себе постоянно заигрывать, отметила эксперт.





Что касается странного поступка журналиста, который выставлял микрофоны британской BBC и американского госдеповского "Радио Свобода*" в ходе речи Лаврова, то в таких ситуациях представителей СМИ действительно часто используют, чтобы уязвить или унизить оппонента, когда раздражение или неуважение невозможно выразить напрямую.

"Это люди, как правило, к сожалению, зависимые, и как правило, часть из них соглашается на такую игру", – сказала Август в комментарии для "ЦарьГрада".

Политолог подчеркнула, что Лавров готов к любым ситуациями среагировал, как всегда, очень достойно, не дав вывести себя из равновесия.

Напомним, шеф отечественной дипломатии, в момент, когда журналист стал в ходе его речи выставлять два микрофона на стол, резко прекратил выступление, как-то грозно посмотрел на того, а потом с улыбкой произнес фразу: "Это BBC такие манеры практикует?"

Позже директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова оценила реакцию начальника. Она вспомнила,как актер театра и кино Тигран Кеосаян однажды спросил у нее, ругает ли своих сотрудников Лавров.

"После того как Сергей Викторович вот так молча посмотрит и проникновенно скажет, понимаешь, что лучше бы ругал", – написала Захарова у себя в "Фейсбук".

Глава внешнеполитического ведомства частенько оказывается в центре разных инцидентов с сотрудниками медиа. Так, в феврале 2020 г. в Страсбурге его атаковали грузинские журналистки, которые перебивали друг друга, пихались, толкались в попытке задать вопрос Лаврову через строй охранников. Министр в какой-то момент не выдержал и спросил "Вы чем-то… Вы больные, девочки". В той гонке пострадала и Захарова.



* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента