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Лаврова "просанитазировали" в Минске: Лукашенко поспешил объясниться
19 июня 2020, 23:00 • 97 • Политика
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова "просанитазировали" в Минске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поспешил объясниться: "Я никого не заставляю!"
Во время встречи с главой республики Лавров заявил, что по приезде в белорусскую республику его осмотрели врачи.
Лукашенко сразу же подчеркнул: "Я никого не заставляю!" На что глава российского МИД ответил: "Я добровольно". Но президент Белоруссии продолжил настаивать на своей "невиновности".
Скриншот: Telegram/Пул №3
Напомним, что в пятницу Лавров прибыл в Минск с официальным визитом. Глава российской дипломатии после встречи с Лукашенко планирует провести переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Ожидается, что главной темой обсуждения станет взаимодействие стран в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также координация действий на площадках ООН и ОБСЕ. Кроме того, стороны планируют подписать двустороннее соглашение о взаимном признании виз.
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