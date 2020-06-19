Лаврова "просанитазировали" в Минске: Лукашенко поспешил объясниться

Во время встречи с главой республики Лавров заявил, что по приезде в белорусскую республику его осмотрели врачи.

Лукашенко сразу же подчеркнул: "Я никого не заставляю!" На что глава российского МИД ответил: "Я добровольно". Но президент Белоруссии продолжил настаивать на своей "невиновности".

У нас такого нет. Если я гостя приглашаю, то я должен верить своему гостю, - отметил он.

Скриншот: Telegram/Пул №3

Напомним, что в пятницу Лавров прибыл в Минск с официальным визитом. Глава российской дипломатии после встречи с Лукашенко планирует провести переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Ожидается, что главной темой обсуждения станет взаимодействие стран в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также координация действий на площадках ООН и ОБСЕ. Кроме того, стороны планируют подписать двустороннее соглашение о взаимном признании виз.