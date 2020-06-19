Лаврова обработали перед встречей с Лукашенко

Сергей Лавров и Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Батька объявил о полном эпидемиологическом доверии высокому гостю из Москвы

Забавная сценка сегодня состоялась на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой МИД России Сергеем Лавровым, который приехал в Минск. Министр иностранных дел сразу перед рукопожатием и "обнимашками" предупредил бацьку, что прошел санитарную обработку.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Пул N3".

Лавров сообщил Лукашенко, что его "просанитазировали". На это лидер белорусов тут же ответил, что он никого не заставляет это делать.

"Я добровольно!" – заметил российский министр.

"У нас такого нет. Если я гостя приглашаю, то я должен верить своему гостю", – подчеркнул Александр Григорьевич.

Напомним, Белоруссия – одна из немногих стран, которая не стала вводить жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путины в телефонном разговоре с Лукашенко предложил ему новое российское лекарство от COVID-19, произведенное на основе японских препаратов, пишет РИА "Новости". Белорусский лидер намерен приобрести партию препаратов в необходимом объеме.

