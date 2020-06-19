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Лаврова обработали перед встречей с Лукашенко

19 июня 2020, 19:00  •  87 • Политика
Сергей Лавров и Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Батька объявил о полном эпидемиологическом доверии высокому гостю из Москвы
Забавная сценка сегодня состоялась на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой МИД России Сергеем Лавровым, который приехал в Минск. Министр иностранных дел сразу перед рукопожатием и "обнимашками" предупредил бацьку, что прошел санитарную обработку.
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Пул N3".
Лавров сообщил Лукашенко, что его "просанитазировали". На это лидер белорусов тут же ответил, что он никого не заставляет это делать.
"Я добровольно!" – заметил российский министр.
"У нас такого нет. Если я гостя приглашаю, то я должен верить своему гостю", – подчеркнул Александр Григорьевич.
Напомним, Белоруссия – одна из немногих стран, которая не стала вводить жестких карантинных мер из-за эпидемии коронавируса.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путины в телефонном разговоре с Лукашенко предложил ему новое российское лекарство от COVID-19, произведенное на основе японских препаратов, пишет РИА "Новости". Белорусский лидер намерен приобрести партию препаратов в необходимом объеме.

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