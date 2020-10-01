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Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
01 октября 2020, 03:15 • 83 • Политика
Вооружённые силы Азербайджана в среду нанесли массированный удар по Нагорному Карабаху, уничтожив армянскую технику. Призывы Лаврова к миру в Баку не услышали?
Министерство обороны Азербайджана отчиталось об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня "Град" в Нагорном Карабахе.
Власти Нагорно-Карабахской республики в свою очередь сообщают о смерти ещё 23 человек. Таким образом, число военных НКР, погибших с начала военных действий, возросло до 104 человек.
В Армении тем временем добровольцы начали сбор гумпомощи для жителей Нагорного Карабаха. В Ереване открылись пункты, куда каждый желающий может принести продукты, лекарства и вещи первой необходимости для последующей отправки в НКР.
Напомним, что в среду министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил своим коллегам в Армении и Азербайджане, призвав обе стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров. По его словам, Москва готова предоставить площадку для обсуждения мирного процесса.
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