Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху

Министерство обороны Азербайджана отчиталось об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня "Град" в Нагорном Карабахе.

В результате проведённых сегодня вечером боевых действий подразделений азербайджанской армии было уничтожено восемь вражеских реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в заявлении.

Власти Нагорно-Карабахской республики в свою очередь сообщают о смерти ещё 23 человек. Таким образом, число военных НКР, погибших с начала военных действий, возросло до 104 человек.

В Армении тем временем добровольцы начали сбор гумпомощи для жителей Нагорного Карабаха. В Ереване открылись пункты, куда каждый желающий может принести продукты, лекарства и вещи первой необходимости для последующей отправки в НКР.

Напомним, что в среду министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил своим коллегам в Армении и Азербайджане, призвав обе стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров. По его словам, Москва готова предоставить площадку для обсуждения мирного процесса.