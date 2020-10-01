Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять ...
Главная / Политика

Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху

01 октября 2020, 03:15  •  83 • Политика
Вооружённые силы Азербайджана в среду нанесли массированный удар по Нагорному Карабаху, уничтожив армянскую технику. Призывы Лаврова к миру в Баку не услышали?
Министерство обороны Азербайджана отчиталось об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня "Град" в Нагорном Карабахе.
В результате проведённых сегодня вечером боевых действий подразделений азербайджанской армии было уничтожено восемь вражеских реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в заявлении.
Власти Нагорно-Карабахской республики в свою очередь сообщают о смерти ещё 23 человек. Таким образом, число военных НКР, погибших с начала военных действий, возросло до 104 человек.
В Армении тем временем добровольцы начали сбор гумпомощи для жителей Нагорного Карабаха. В Ереване открылись пункты, куда каждый желающий может принести продукты, лекарства и вещи первой необходимости для последующей отправки в НКР.
Напомним, что в среду министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил своим коллегам в Армении и Азербайджане, призвав обе стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров. По его словам, Москва готова предоставить площадку для обсуждения мирного процесса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
30 сентября 2020, 21:45
Навальный портит Макрону миротворческую карму? Слитый разговор может сорвать планы Парижа по Минску
30 сентября 2020, 23:35
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
30 сентября 2020, 23:35
Армении указали на глупые ошибки в общении с Россией: "Хотелось бы напомнить..."
30 сентября 2020, 23:35
Удалили с формулировкой "дезинформация": Facebook стирает все упоминания о кубинской вакцине
30 сентября 2020, 23:35
"Маленький Макрон" пытался поднять свой статус в Европе через Тихановскую
30 сентября 2020, 23:35
Виноват "пинок" Счётной палаты? Нацпроекту "Экология" хотят урезать финансирование
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 октября 2020, 00:25
«Планировали получить поддельные документы»: задержаны совершившие побег из колонии в...
01 октября 2020, 01:25
"95-й квартал" мы ещё выдержим": Депутат Рады без стеснения выдал прав...
01 октября 2020, 01:25
"Берлинский пациент" умер: Излечился от ВИЧ, но рак крови оказался сильнее
30 сентября 2020, 23:35
Виноват "пинок" Счётной палаты? Нацпроекту "Экология" хотят уреза...
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прек...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2020, 15:15
Израиль сбил сирийский истребитель со своей территории
28 сентября 2020, 22:05
"Будет бить вся российская армия": Баранец об участии Москвы в войне Армении и Азербайджана
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волга
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.