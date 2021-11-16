Лавров жёстко ответил на "космические" обвинения Блинкена: "Это лицемерие"

Глава МИД России Сергей Лавров жёстко ответил на очередное абсурдное обвинение США. Речь идёт о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил нашу страну в создании угрозы безопасности космических исследований из-за испытания противоспутниковой ракеты. "Это лицемерие", - прямо заявил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, нет никаких фактов, которые подтверждали бы слова Блинкена о том, что наша страна якобы создаёт угрозу мирному использованию космоса. Он отметил, что это не что иное, как лицемерие.

Лавров добавил также, что вместо голословных заявлений США следовало сесть за стол переговоров и обсудить свои озабоченности насчёт оружия в космосе.