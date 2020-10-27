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Лавров жестко прошелся по Евросоюзу за хамство и неадекватность
27 октября 2020, 10:55 • 160 • Политика
Запад забыл, что такое дипломатия, считает министр
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью хорватским журналистам. В разговоре с представителями СМИ российский министр жестко прошелся по действиям Евросоюза. По его мнению, европейцы не способны адекватно воспринимать различные события в мире.
На это, как отметил Лавров, указали рестрикции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, которые появились из-за Парижа и Берлина. Министр иностранных дел подчеркнул, что Берлин нарушил обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Германия презрительно не стала раскрывать информацию по "отравлению" блогера, несмотря на многочисленные запросы российской Генпрокуротуры, с сожалением сказал изданию "Вечерни лист" Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что наша страна не будет закрывать глаза на негативные действия западных чиновников, которые заменили дипломатию хамством.
В разговоре с хорватами Лавров также обратил внимание на то, что Запад с еще большим рвением начал мешать развитию России. Все из-за независимой политики нашей страны и намерения защищать национальные интересы. Так, США и Европа объявляют новые ограничительные меры, но при этом отказываются обнародовать какие-либо доказательства. Глава МИД РФ отметил, что Запад всегда общается с точки зрения, что Россия априори во всем виновата. Впрочем, Лавров указал на то, что Москва надеется на рассудок Европы, у которой найдется достаточно дальновидности, чтобы вернуться к хорошему диалогу с Россией.
Затронул Лавров и вопрос поставок газа в Европу. Он заявил, что Россия не навязывает никому свое голубое топливо, а все контракты выполняет ответственно.
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