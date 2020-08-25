Лавров жестко предостерег Запад от разжигания белорусского майдана

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Министр напомнил, что дела суверенного государства остаются прерогативой его народа и власти

Москва не считает возможным навязывание внешних организаций или отдельных государств Минску и гражданам Белоруссии в качестве посредников. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Министр отметил, что РФ считает важным наличие у белорусов права на определение дальнейших участников общенационального диалога, ответив на заявление Бигана о том, что Координационный совет Тихановской может вступить в диалог с действующей администрацией.

Лавров также считает, что до сих пор не ясны политические критерии функционирования этого совета – некоторые цели были весьма противоречивы, остальные впоследствии исчезали с его сайта.

В то же время, отметил министр, в Республике отсутствуют объективные причины для разжигания антироссийских настроений. Тем не менее, в Белоруссии существуют лица, склонные к насилию. По этой причине он призвал Бигана к укреплению позитивных тенденций, которые в последнее время можно заметить при проведении мирных демонстраций в стране. Однако Россия замечает, что Штаты, Литва и лидеры ЕС выражают этим недовольство.

"Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин Биган, по-моему, услышал наши очень серьезные предостережения", – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Полное заявление министра опубликовано на сайте российского МИД.

Ранее Лавров заявил в ходе своего выступления на форуме "Территория смыслов", что покинувшие Белоруссию оппозиционеры желают не мирных протестов, а жертв.