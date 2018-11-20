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Лавров ждет от США новых неадекватных шагов в отношении России

20 ноября 2018, 17:24  •  99 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ждет от США новых неадекватных шагов, в том числе и на российском направлении. Это связано с тем, что ключевые посты в администрации президента США Дональда Трампа по-прежнему занимают представители Барака Обамы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с двусторонними отношениями между Россией и США. С точки зрения дипломата попытки наладить конструктивное взаимодействие сознательно торпедируются. Причем не нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом, а теми, кто остался на ключевых постах его администрации со времен еще предыдущего президента Барака Обамы.
Об этом Лавров заявил на общем собрании Российского совета по международным делам. Такая ситуация, подчеркнул глава МИД, заставляет ждать от США новых неадекватных шагов в отношении России.
«Всем уже ясно, что от Вашингтона можно ожидать новых неадекватных действий, в том числе на российском направлении, где любые шаги президента Трампа по налаживанию устойчивых, нормальных каналов взаимодействия с Москвой по острейшим проблемам современности блокируются теми, кто хотел бы продолжать и наращивать заложенный еще прежней администрацией Белого дома разрушительный подход к отношениям с нашей страной», - цитирует слова Лаврова ТАСС.

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