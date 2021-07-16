Лавров заявил об уникальной точке соприкосновения России и Китая: "Аналогов нет"

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в своей статье о беспрецедентных высотах сотрудничества между Москвой и Пекином. В том числе заявил об уникальной точке соприкосновения России и Китая, сотрудничестве, аналогов которому нет.

Свою точку зрения на отношения между Россией и Китаем высказал в статье, опубликованной в "Российской газете" и китайской газете "Жэньминь Жибао", глава нашего МИД Сергей Лавров.

В частности, он подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином успешно развиваются в самых разных направлениях. Дело касается и военного сотрудничества между нашими странами, "имеющего исключительно оборонительный характер и не направленного против третьих государств". Отметил министр и окончательное урегулирование достаточно чувствительного пограничного вопроса.

Лавров также подчёркивает, что тандем Москвы и Пекина не скован "идеологическими ограничителями", а базируется "на равноправных началах". Кроме того, на самом высшем уровне обеих стран налажено взаимодействие, аналогов которому нет. Заявил министр и об уникальной точке соприкосновения России и Китая - дружбе между нашими народами, которая передаётся из поколения в поколение.