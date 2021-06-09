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Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций
09 июня 2021, 13:55 • 66 • Политика
У России нет сверхдержавных амбиций и желания распространить свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 9 июня, на «Примаковских чтениях».
«У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», — сказал министр.
По словам Лаврова, нынешнее мироустройство является суммой договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне, и Россия будет возражать против тех, кто пытается подвергнуть сомнению ее итоги.
«Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», — добавил он.
При этом министр отметил, что представители Запада не готовы к честному, основанному на фактах, диалогу с Москвой, что подрывает доверие к идее диалога как способа урегулирования разногласий.
Тем не менее Россия будет способствовать продолжению мирных перемен, в «направлении полицентричности», основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем.
«Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», — добавил Лавров.
Ранее, 1 июня, Сергей Лавров заявил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении страны. Министр подчеркнул, что одним из обязательств, взятых Североатлантическом альянсом, является прекращение приближения НАТО к границам РФ.
В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что НАТО готово к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений, по его словам, находится в Москве.
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