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Лавров заявил об опасности со стороны Афганистана для России

01 ноября 2021, 10:05  •  96 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Москве указали особенность функционирования границ с ближайшими азиатскими странами
Главным приоритетом для Москвы на фоне афганского переворота является сохранение стабильной ситуации в Центральной Азии, поскольку, в противном случае, существует опасность для России. На это, как передает РИА "Новости", указал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире "России 24". 
Он отметил, что в первую очередь необходимо недопустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана в соседние республики – крайне важно изначально подавлять это в самой стране, передает РИА ФАН. 
Лавров указал, что дестабилизация ситуации в центральноазиатском регионе плохо скажется на России, поскольку практически со всеми государствами у нас действует безвизовый режим. 
Ранее представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" после произошедшего переворота приезжали на переговоры в Москву. Эксперты объяснили, для чего российские власти встречались с боевиками. 

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