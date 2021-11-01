Лавров заявил об опасности со стороны Афганистана для России

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В Москве указали особенность функционирования границ с ближайшими азиатскими странами

Главным приоритетом для Москвы на фоне афганского переворота является сохранение стабильной ситуации в Центральной Азии, поскольку, в противном случае, существует опасность для России. На это, как передает РИА "Новости", указал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире "России 24".

Он отметил, что в первую очередь необходимо недопустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана в соседние республики – крайне важно изначально подавлять это в самой стране, передает РИА ФАН.

Лавров указал, что дестабилизация ситуации в центральноазиатском регионе плохо скажется на России, поскольку практически со всеми государствами у нас действует безвизовый режим.

Ранее представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" после произошедшего переворота приезжали на переговоры в Москву. Эксперты объяснили, для чего российские власти встречались с боевиками.