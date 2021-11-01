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Лавров заявил об опасности со стороны Афганистана для России
01 ноября 2021, 10:05 • 96 • Политика
В Москве указали особенность функционирования границ с ближайшими азиатскими странами
Главным приоритетом для Москвы на фоне афганского переворота является сохранение стабильной ситуации в Центральной Азии, поскольку, в противном случае, существует опасность для России. На это, как передает РИА "Новости", указал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире "России 24".
Он отметил, что в первую очередь необходимо недопустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана в соседние республики – крайне важно изначально подавлять это в самой стране, передает РИА ФАН.
Лавров указал, что дестабилизация ситуации в центральноазиатском регионе плохо скажется на России, поскольку практически со всеми государствами у нас действует безвизовый режим.
Ранее представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" после произошедшего переворота приезжали на переговоры в Москву. Эксперты объяснили, для чего российские власти встречались с боевиками.
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