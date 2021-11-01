Лавров заявил о желании НАТО оказать давление на Россию

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Дипломатические отношения с альянсом практически прекращены

В последнее время отношения России и НАТО обросли дипломатическими скандалами и резко ухудшились. Итогом на недальновидного поведения высших чинов военно-политического блока стало практически полное прекращение международных отношений. С 1 ноября должностные лица альянса вынуждены обращаться исключительно к российскому послу в Бельгии. Что привело Москву к такому шагу, объяснил Сергей Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства, подводя итоги саммита G20, отметил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что НАТО не упускала возможности научить Кремль жить. Он рассказал о действиях руководства Североатлантического альянса во время заседаний совместной рабочей группы.

По словам Лаврова, чиновники НАТО постоянно настаивали на проведении совета для обсуждения ситуации на Украине. Министр иностранных дел подчеркнул, что военный блок был заинтересован в том, чтобы оказать давление на Россию и усилить в стране свою пропаганду.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что вопрос с НАТО на сегодня закрыт. По его словам, теперь представителям этой организации для решения вопросов придется обращаться к российскому послу в Бельгии.