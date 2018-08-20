Лавров заявил о тайном запрете в ООН участвовать в восстановлении экономики Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что секретариат ООН тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении сирийской экономики.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не надеется на объективность Совета Безопасности ООН по сирийскому вопросу. Особенно, если учесть негласный запрет секретариата Организации Объединенных Наций, выданный подразделениям.

«Политический департамент секретариата ООН тайно запретил подразделениям организации участвовать в восстановлении сирийской экономики», - заявил Лавров на пресс-конференции, уточнив, что секретная директива была распространена еще в октябре прошлого года.

Строжайший запрет на участие в любых проектах, касающихся восстановления экономики Сирии, по словам министра, действует для всех организаций, которые входят в систему ООН. Единственное исключение касается оказания Дамаску гуманитарной помощи.

Но и тут не обошлось без уловок и оговорок. Как указал Лавров, условием для участия в миссии по возрождению Сирии называется «достижение прогресса в так называемом политическом переходе». Проще говоря, после того как в Дамаске сменится власть, за что активно выступают США и их союзники.

Глава российского МИД поясняет, что и в Совбезе ООН не стоит ожидать каких-то объективных решений, связанных с деэскалацией сирийского конфликта. В том числе и в вопросе возвращения беженцев в свои дома. Лавров указал, что первую скрипку в этой сложной ситуации играют Соединенные Штаты, которые стоят на абсолютно «деструктивной позиции».

Министр подчеркнул, что сложно рассчитывать на урегулирование данной проблемы и принятие «позитивных решений» Совбезом ООН сегодня, учитывая ситуацию в целом.

Кроме того, Лавров назвал непродуктивным выдвижение искусственных требований для возвращения сирийских беженцев домой. Министр подчеркнул, что сейчас Вашингтон не просто отказывается участвовать в восстановлении Сирии. Как минимум - это намеренное создание ситуации, при которой беженцы не могут вернуться обратно, в САР.

«Это как раз подчеркивает то, о чем мы только что говорили, - наличие искусственных попыток затормозить процесс возвращения беженцев через отказ участвовать в восстановлении структуры в Сирии», - отметил Лавров. Он также напомнил, что спецпредставитель ООН по Сирии проводил встречу в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.

Отметим, ранее Госдеп заявлял, что направит деньги, ранее предназначавшиеся для Сирии, на другие цели.