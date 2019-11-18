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Лавров заявил о «созревших» условиях для саммита «нормандской четверки»

18 ноября 2019, 23:24  •  24 • Политика
Условия для проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) появились, именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС.
«Если все четыре страны — участницы «нормандского формата» готовы встречаться 9 декабря, значит, условия «созрели». Мы ведь не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, это чтобы участники «нормандского формата» уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году и которые саботировались режимом (экс-президента Украины Петра. — Ред.) Порошенко», — сказал глава МИДа в ходе совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к встрече «нормандского формата», запланированной на 9 декабря, вступила в завершающую стадию. Это отметили также российский лидер Владимир Путин с французским президентом Эммануэлем Макроном во время их телефонного разговора в понедельник. Они подчеркнули, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений.
15 ноября администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря.
За день до этого Путин заявил, что самое главное в грядущих переговорах — их результативность.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование в Донбассе.

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