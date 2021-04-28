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Лавров заявил о сделанном США предложении обнулить дипломатический конфликт

28 апреля 2021, 01:30  •  61 • Политика
Москва предлагала Вашингтону обнулить дипломатический конфликт. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, если бы решение вопроса зависело от России, стороны бы смогли наладить отношения. При этом обнуление всех мер по ограничению работы дипломатов могло бы стать «очевидным, совсем не сложным шагом» стран, данное предложение было озвучено администрации президента США Джо Байдена после его вступления в должность.
«Я упоминал об этом госсекретарю США Энтони Блинкену. Не навязываясь», — заявил министр в интервью «РИА Новости».
Лавров добавил, что заявление, которое было сделано Блинкену, позволило бы нормализовать работу РФ и США.
Ранее во вторник замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента РФ Владимира Путина во время послания Федеральному собранию.
В тот же день российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал ранее сделанное заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что Вашингтон стремится к сокращению напряженности с Москвой. Сенатор с иронией напомнил о введенных санкциях, которые, по его словам, явно не являются демонстрацией миролюбивого настроя Соединенных Штатов.
26 апреля Джен Псаки заявила, что США не рассматривают санкции в качестве единственного инструмента в выстраивании отношений с Россией, однако стремятся к снижению напряженности в отношениях двух стран.
21 апреля в ходе оглашения Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать на внешнее давление. При этом, по его словам, страна ведет себя скромно и часто просто игнорирует не только недружественные акции, но и откровенное хамство со стороны других стран.
19 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупредил, что, если Вашингтон продолжит политику санкционного давления на Москву, Россия будет отвечать на рестрикции США на основе принципа взаимности.
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