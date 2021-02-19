Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о разрыве отношений с ЕС. Он оценил степень этого разрыва.

Министр напомнил, как один из журналистов спрашивал у него, готова ли Россия к разрыву отношений с Евросоюзом. Он ответил утвердительно.

При этом Лавров подчеркнул, что отношений уже не осталось, они разорваны. При этом глава МИД напомнил высказывание экс-президента США Барака Обамы. Тот заявлял о том, что российская экономика "разорвана в клочья".

"Я на вопрос "готовы ли мы к разрыву отношений с ЕС?" ответил утвердительно, потому что там отношений не осталось уже. Отношения разорваны! Как тогда Обама высказывался про российскую экономику - отношения разорваны в клочья", - заявил Сергей Лавров в интервью РБК, полный текст которого представлен на сайте МИД РФ.

Глава российского МИД напомнил о вступившем в 1997 году в силу Соглашения о партнёрстве. Каждые полгода проводились саммиты России и Евросоюза, ежегодные встречи, выстраивались отраслевые диалоги, дорожные карты, общие пространства, решались конкретные вопросы.

"Всё это было обрушено", - подчеркнул главный российский дипломат.

Лавров коснулся и проблемы санкций, который ЕС ввёл против России. Министр подчеркнул, что они "нигде и ни на какие факты не опирались". В случае Крыма и Донбасса Евросоюз расписался в неспособности или нежелании "предотвратить антиконституционный государственный переворот с откровенным русофобским характером". И санкции были введены не против организаторов переворота, а против России.