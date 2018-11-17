Лавров заявил о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Сербскому телеграфу», комментируя реакцию Запада на близкие отношения Москвы и Белграда, заявил о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России».

Он напомнил, что после окончания холодной войны западные страны отклонили предложение России о совместной работе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евроатлантике.

«Вместо этого избрали тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства, создания новых разделительных линий на Европейском континенте», — сказал Лавров.

По его словам, одним из итогов антироссийской линии Запада стал «срежиссированный и поддержанный Вашингтоном и рядом европейских стран вооружённый путч в Киеве в феврале 2014 года».

«Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в ещё один плацдарм против России», — заявил Лавров.

Он добавил, что на Белград оказывается серьёзное давление с целью заставить свернуть взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.

Ранее сообщалось, что ЕС призывает Сербию бороться с «зависимостью от поставок российского газа».

В октябре председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.