Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме назвали тщетными планы США и Украины противостоять «СП-2»
В США выбрали лучший телесериал 2018 года
Обнаружена пропавшая год назад подлодка ВМС Аргентины San Juan
«Видят выгоду от проекта»: как европейские страны стремятся получить доступ к «Т...
Главная / Украина

Лавров заявил о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России»

17 ноября 2018, 11:09  •  87 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Сербскому телеграфу», комментируя реакцию Запада на близкие отношения Москвы и Белграда, заявил о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России».
 
Reuters
 

Он напомнил, что после окончания холодной войны западные страны отклонили предложение России о совместной работе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евроатлантике.

«Вместо этого избрали тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства, создания новых разделительных линий на Европейском континенте», — сказал Лавров.

По его словам, одним из итогов антироссийской линии Запада стал «срежиссированный и поддержанный Вашингтоном и рядом европейских стран вооружённый путч в Киеве в феврале 2014 года».

«Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в ещё один плацдарм против России», — заявил Лавров.

Он добавил, что на Белград оказывается серьёзное давление с целью заставить свернуть взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.

Ранее сообщалось, что ЕС призывает Сербию бороться с «зависимостью от поставок российского газа». 

В октябре председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
16 ноября 2018, 22:09
МИД Украины выразил протест послу Венгрии
16 ноября 2018, 18:54
Эксперт прокомментировал заявление Киева об отсутствии средств на морскую базу
16 ноября 2018, 22:09
Около 70% зданий в Смеле подключены к отоплению

16 ноября 2018, 15:39
На Украине могут обесточить крупный химический завод
17 ноября 2018, 11:09
Лавров заявил о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России»
16 ноября 2018, 15:39
В ЕС отреагировали на сообщения о детском лагере радикалов на Украине
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
17 ноября 2018, 04:54
Украинские националисты нашли еще одну причину поражения под Иловайском: Русский язык
17 ноября 2018, 03:09
Бесперебойно сейчас в Киеве работают лишь вагоны метро, взятые еще Януковичем в лизин...
17 ноября 2018, 07:54
Поражение чемпионов мира, разгром Украины и покер экс-игрока «Спартака»: обзор игрово...
17 ноября 2018, 04:55
Правда о Игоре Стрелкове (Деян "Деки" Берич)
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 02:39
В Донбассе уничтожены два диверсанта ВСУ
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
10 ноября 2018, 23:24
Кто объединит разделенную Новороссию
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
11 ноября 2018, 01:54
«Рукзит»: Россия может уйти по-английски
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.