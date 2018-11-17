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Лавров заявил о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России»
17 ноября 2018, 11:09 • 87 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Сербскому телеграфу», комментируя реакцию Запада на близкие отношения Москвы и Белграда, заявил о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России».
Reuters
Он напомнил, что после окончания холодной войны западные страны отклонили предложение России о совместной работе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евроатлантике.
«Вместо этого избрали тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства, создания новых разделительных линий на Европейском континенте», — сказал Лавров.
По его словам, одним из итогов антироссийской линии Запада стал «срежиссированный и поддержанный Вашингтоном и рядом европейских стран вооружённый путч в Киеве в феврале 2014 года».
«Складывается впечатление, что уроки украинской трагедии на Западе так и не выучены. Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в ещё один плацдарм против России», — заявил Лавров.
Он добавил, что на Белград оказывается серьёзное давление с целью заставить свернуть взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.
Ранее сообщалось, что ЕС призывает Сербию бороться с «зависимостью от поставок российского газа».
В октябре председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила, что Сербия в Совете Европы настаивает на отмене политических санкций в отношении российских парламентариев.
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