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Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией
17 декабря 2018, 12:39 • 124 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом. Об этом во время трансляции на сайте kp.ru заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров РИА Новости © Виталий Белоусов
«Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооружённую провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», — отметил он.
Лавров подчеркнул, что украинская сторона «получит ответ — мало не покажется».
«Наша страна, наша граница, и мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», — добавил министр.
По его словам, эта провокация обсуждается Киевом «с западными кураторами».
Ранее в МИД России заявили, что Киев ведёт подготовку стремительного наступления в Донбассе.
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