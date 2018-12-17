Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом. Об этом во время трансляции на сайте kp.ru заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооружённую провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что украинская сторона «получит ответ — мало не покажется».

«Наша страна, наша граница, и мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он их понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», — добавил министр.

По его словам, эта провокация обсуждается Киевом «с западными кураторами».

Ранее в МИД России заявили, что Киев ведёт подготовку стремительного наступления в Донбассе.