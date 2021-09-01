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Лавров заявил о мерах для прозрачности голосования на выборах в ГД за рубежом

01 сентября 2021, 17:40  •  83 • Политика
Россия принимает меры для того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность во время голосования на выборах в Госдуму в своих диппредставительствах за границей. Об этом в среду, 1 сентября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы принимаем меры для обеспечения максимальной прозрачности голосования в наших посольствах и Генеральных консульствах, как всегда. Мы организуем возможность для наших граждан, находящихся за рубежом, отдать свой голос и реализовать свое избирательное право», — сказал он в ходе встречи со студентами МГИМО.
Также министр прокомментировал решение БДИПЧ ОБСЕ не присылать своих представителей, отметив, что при всей важности международных наблюдателей у России будут свои, причем в большом количестве. В частности, он напомнил о том, что будет вестись видеотрансляция голосования.
«В конечном итоге при всей важности наблюдателей, конечно же, решение о том, как нам жить дальше и в каком составе наш парламент будет разрабатывать новые законы, принимать будут российские граждане», — отметил Лавров.
Накануне глава российского МИДа рассказал о том, что многие провокации в отношении России в преддверии выборов в Госдуму осуществляются через Украину. По его словам, Киев веером разослал по всем странам требование, «чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы».
За день до этого Лавров указал на то, что Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в Госдуму, «заронить сомнение в их объективности».
Ранее, 25 августа, член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» назвал два подхода, используемых Западом для вмешательства в сентябрьские выборы в Госдуму.
Так, первый подход заключается в том, чтобы выдать сентябрьские выборы в Госдуму за некую «подтасовку» и создать впечатление, что в РФ «всё не так, как надо», причем не важно, каким образом это сделано. Второй подход представляет из себя формирование с привлечением русскоязычной публики своеобразных «банд», которые бы создавали впечатление некоего протестного движения за пределами России.
4 августа стало известно о том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60. В организации отметили, что хотели направить 500 наблюдателей на выборы, исходя из ряда факторов, в том числе размеров России.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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